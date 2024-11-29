Faruk Eczacıbaşı Stüdyo Platin'in ilk konuğu oldu: Etkin liderlik anlayışını benimsedim

'İyilik İçin Teknoloji' mottosuyla faaliyet gösteren Türkiye Bilişim Vakfı'nın geçtiğimiz yıl yayınladığı Geleceğin Paradigması: Kırılım ve Sürdürülebilirlik' manifestosunu açıklayan Faruk Eczacıbaşı; atılması gereken adımları şöyle sıraladı.

· Toplumları dönüştürmek için bilinçlenmenin rolü kritiktir. Bireylerin ve toplumların yeni paradigmaya uyum sağlamaları için eğitim ve farkındalık artırılmalıdır.

· Genç (fluid mind) ve deneyimli (crystallized mind) zihinlerin birlikte yeni fikirler yaratmasına ve uygulamasına olanak tanınmalıdır.

· Çalışmaların bilimsel ve veriye dayalı yapılması özellikle önemlidir. Verilerin tanımı gereği geçmiş kaynaklı olması kabulüyle hareket edilmeli ve veri kirliliğinden kaçınılmalıdır.

"HAYATIMIZ HİÇ BEKLENMEDİK HIZDA DEĞİŞTİ"

Vakfın 29 yıl önce kuruluş amacının internetin ortaya çıkması olduğunu hatırlatan Faruk Eczacıbaşı, "Biz dünyanın ne kadar değişeceğini öngörmüştük ve zaman içinde teknoloji hakikaten bizim umduğumuzdan çok daha hızlı gelişti. Çok farklılıklar yarattı, bilgi transformasyonu yarattı, dünyayı küçülttü. Hatta şunu gördük, üzerinde oynaştığımız hikayelerin devamlı eskidiğini gördük. Akıllı telefonlar çıktı, sosyal medya çıktı, kriptolar çıktı. Bir sürü yenilik girdi hayatlarımıza; biz onlara transformatif kırılım diyoruz. Yani hayatımızı hiç beklenmedik derecede derinden değiştiren konular. Bunlar da internetle başladı. Teknolojiyi nereye çekerseniz oraya gider, çekiç gibi düşünün. Yani kim niçin kullanırsa... Önemli olan bu gelişmelerin hangi hikayeye hizmet ettiğidir. Bütün bu gelişmelere karşı bizim yeni bir hikayeye ihtiyacımız var. Bu hikaye de aslında bu gezegenin hikayesi. Bu gezegeni nasıl yaşatacağımızın hikayesi?" dedi.