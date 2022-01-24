Fatma Girik hayatını kaybetti

AA 24 Ocak 2022 Pazartesi 09:19 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 10:20

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Girik'in vefatına ilişkin, sosyal medya hesabında, yaptığı açıklamada, "Yeşilçam'ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız, sevgili Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 12 Aralık 1942'de dünyaya gelen usta oyuncu, 1957'de "Leke" filmi ile adım attığı sinemada, 180 kadar yapımda rol aldı.

CÜNEYT ARKIN GÖZYAŞLARI İÇİNDE KONUŞTU

NTV yayınına katılan Cüneyt Arkın, konuşmakta güçlük çekerek, "Şu anda bağıra bağıra ağlamak istiyorum" ifadesini kullandı ve şunları ekledi:

"O benim can yoldaşımdı. O mavi bakışları, ilk bakışları... En cesur insandı. O kadar alkçakgönüllü, öylesine zarif, ince, dünyalar güzeli bir hanımefendiydi o."

Nebil Özgentürk, "Hem ablaydı, hem hepimizin, sinemanın efsanevi yıldızıydı. Kucaklayıcı bir insandı. Bir de çok büyük aşk kadınıydı. Memduh abiyle aşkla bağlıydı. Bir kalabalığa, bir sokağa girdiği zaman esas duruşa geçiliyordu. Türk sinemasının dört yapraklı yoncasının bir yaprağının kırılması, yok olması anlamına geliyor" diye konuştu.

HÜLYA KOÇYİĞİT: BANA 'MEMDUH GİTTİ HER ŞEY BİTTİ' DEMİŞTİ

Hülya Koçyiğit ise, şu ifadeleri kullandı:

"Çok büyükm acı içindeyim. İnanamıyorum hala. Fatma gerçekten sadece bennim canım ciğerim, arkadaşım değil, tüm Türkiye'nin sevdiği çok çok büyük bir sanatçıydı. Büyül bir kayıp. Türk sineması adına da, onu sevenler adına da çok büyük bir kayıp. Son birkaç senedir gerçekten rahatsızdı. Bana 'Memduh gitti, her şey bitti, artık ben de gitmek istiyorum' dedi. Bunu derken gözleri dolu doluydu. Hastaydı, yürüme zorluğu çekiyordu ama o gözleri pırıl pırıldı."