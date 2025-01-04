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Kültür Sanat

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a veda! Sevenleri AKM'ye akın etti

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanıyor. Ferdi Tayfur için sevenleri Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene akın etti. Cenaze töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Bu aziz millet, herkesi ailesinden biri gibi kabullenmez. Sesi ve şarkıları güzeldi ama en önemlisi insanlığın karşısında duruşu güzeldi.' dedi.

AA4 Ocak 2025 Cumartesi 12:14 - Güncelleme:
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Ferdi Tayfur için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenmeye başladı. Tayfur'un naaşı AKM sahnesine getirildi.

Usta sanatçının hayranları törene saatler kala AKM'nin önünde toplandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları şöyle;

* Bu ülkede bir devrin insanları, yıllarca saklı sızısını onun sesinde paylaştı.

* Bu aziz millet, herkesi ailesinden biri gibi kabullenmez. Sesi ve şarkıları güzeldi ama en önemlisi insanlığın karşısında duruşu güzeldi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİMİZİ, SANATÇIMIZI BUGÜN UĞURLUYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur'un cenaze törenine katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Tören öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Ersoy, Türkiye'nin çok önemli bir değerini uğurladığını belirterek, "Bir ismin ağırlığının, her şeyin ötesine geçtiği, çok önemli bir değerimizi, bir sanatçımızı bugün uğurluyoruz. Bir dönemin, bir devrin insanları, kendi iç dünyalarını, acılarını onun sözleriyle şarkılarıyla dışa vurmuş, onu içtenleştirmiş, ailelerinden biri gibi kabullenmişti. Ona 'Ferdi Baba' demişlerdi, ki bu aziz millet, herkesi bu kadar içten, bu kadar büyük ve saygılı bir şekilde kabullenmez. Bu kadar sade, bir bu kadar da büyük bir ismi kaybettik maalesef. Başta yakınları olmak üzere tüm sanat dünyamızın, halkımızın başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." dedi.

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Ferdi Tayfur, ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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