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'Fikir geliştiren zihinler gerekli'

1. Uluslararası Prof. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu İstanbul’da başladı. Sempozyumda konuşan Bilal Erdoğan, fikirler geliştirmek için parlak zihinlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

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Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, fikirler geliştirmek için parlak zihinlere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Bilgi üretmek, düşünmek, derlemek, toparlamak için çalışan zihinler olmalı. Fuat Sezgin böyle biriydi. Günde 17 saatini fikir, bilim, bilgi üreterek geçirdi.’’ dedi. Erdoğan, amaçlarının, Fuat Sezgin’in çalışmalarını yaygınlaştırmak, gençlere rol modeller önermek olduğunu dile getirdi. 

2019 FUAT SEZGİN YILI

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam BilimTarihi Araştırmaları Vakfı ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) ortaklığında düzenlenen “1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu” başladı. Sempozyumun açılışında, Fuat Sezgin’in hayatını anlatan belgesel gösteriminin ardından ut dinletisi sunuldu. Açılışta konuşan Bilal Erdoğan, vakıf olarak amaçlarının Müslümanların Batı’daki üretilen bilgiyi almasını, anlamasını ve bunun üzerine eklemeler yapmasını sağlayarak gelecek nesillere bu bilgileri aktarmak olduğunu söyledi.      

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da, 30 Haziran 2018’de vefat eden Sezgin’in hayatını anlattığı konuşmasında, Sezgin’in Batı bilim tarihinin gelişiminde İslam bilimlerin rolünü nesnel bir biçimde ortaya koyduğunu dile getirdi.  

URSULA SEZGİN DE VAR

Sempozyuma, Fuat Sezgin’in eşi Ursula Sezgin, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Kurucu Başkanı Ethem Sancak da katıldı. Geleneksel hale getirilmesi planlanan sempozyumda, eş zamanlı oturumlarda, İslam bilim tarihi yazıcılığı ve Fuat Sezgin’in katkıları, İslam bilimlerinin gelişimindeki siyasi, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler, İslam medeniyetinde geliştirilen bilimsel aletler ve teknoloji ürünleri gibi farklı temalarda Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 100’den fazla bildiri sunulacak. 

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