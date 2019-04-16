Filistin edebiyatı eşittir vatan ve direniş 

Filistin edebiyatı üzerine çalışmalar yapan araştırmacı yazar Peren Birsaygılı Mut, politik ilginin aksine Filistin edebiyatına dair Türkiye’de çok az şey bilindiğini söyledi. ‘Zeytin Ağaçlarının Arasında/Filistin Edebiyatından Portreler’ adlı kitabıyla okuyucu karşısına çıkan Mut, “Vatan kavramının Filistin edebiyatında olduğu kadar ön planda tutulduğu başka bir ülke edebiyatı yoktur” dedi.

Filistin halkının, Nekbe’den, yani 1948’de İsrail’in kurulmasından bugüne büyük bir açık hava hapishanesinde yaşadığını ve bütün gücüyle direndiğini dile getiren Mut, “Bu mücadelenin en önemli aktörlerinden birisi Filistinli edebiyatçılardır” dedi. Gassan Kenefani’nin Filistin edebiyatını ilk hikayelendiren yazar olduğunu belirten Mut, Mahmud Derviş, Semih el-Kasım, Naci el-Ali ve Fedva Tukan’ın da dünyada en çok bilinen Filistinli edebiyatçılar olduğunu bu nedenle öncelikle bu beş isim üzerine yoğunlaştıklarını kaydetti.

SİLAHSIZ ‘HANZALA’

Mut, “Hanzala” karakteriyle tanınan karikatür sanatçısı Naci el-Ali’nin 40 bine yakın çiziminin hiçbirinde silah figürüne yer vermediğine dikkati çekti.

Naci el-Ali’nin küçük bir çocuğun gözünden Filistin’deki direnişi bütün dünyaya aktaran güçlü bir sembol ortaya koyduğunu dile getiren yazar, şu bilgileri verdi: “Hanzala’yı anlamak için Arapça bilmenize ya da Filistinli olmanıza gerek yok. Sadece Naci el-Ali’nin çizimlerine bakarak Filistin’de neler olup bittiğini kolaylıkla anlayabiliyorsunuz. Fedva Tukan, sadece Filistin’in değil Arap dünyasının da ilk kadın şairi, ilk direniş şairidir. Vatansever, aristokrat ve çok varlıklı bir ailenin kızıdır. Ailesinde Türklük de vardır.”