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Filistin edebiyatı eşittir vatan ve direniş 

Araştırmacı-yazar Peren Birsaygılı Mut: Vatan kavramının Filistin edebiyatında olduğu kadar ön planda tutulduğu başka bir ülke edebiyatı yoktur. 

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Filistin edebiyatı üzerine çalışmalar yapan araştırmacı yazar Peren Birsaygılı Mut, politik ilginin aksine Filistin edebiyatına dair Türkiye’de çok az şey bilindiğini söyledi. ‘Zeytin Ağaçlarının Arasında/Filistin Edebiyatından Portreler’ adlı kitabıyla okuyucu karşısına çıkan Mut, “Vatan kavramının Filistin edebiyatında olduğu kadar ön planda tutulduğu başka bir ülke edebiyatı yoktur” dedi. 

Filistin halkının, Nekbe’den, yani 1948’de İsrail’in kurulmasından bugüne büyük bir açık hava hapishanesinde yaşadığını ve bütün gücüyle direndiğini dile getiren Mut, “Bu mücadelenin en önemli aktörlerinden birisi Filistinli edebiyatçılardır” dedi. Gassan Kenefani’nin Filistin edebiyatını ilk hikayelendiren yazar olduğunu belirten Mut, Mahmud Derviş, Semih el-Kasım, Naci el-Ali ve Fedva Tukan’ın da dünyada en çok bilinen Filistinli edebiyatçılar olduğunu bu nedenle  öncelikle bu beş isim üzerine yoğunlaştıklarını kaydetti.  

SİLAHSIZ ‘HANZALA’ 

Mut, “Hanzala” karakteriyle tanınan karikatür sanatçısı Naci el-Ali’nin 40 bine yakın çiziminin hiçbirinde silah figürüne yer vermediğine dikkati çekti.      

Naci el-Ali’nin küçük bir çocuğun gözünden Filistin’deki direnişi bütün dünyaya aktaran güçlü bir sembol ortaya koyduğunu dile getiren yazar, şu  bilgileri verdi: “Hanzala’yı anlamak için Arapça bilmenize ya da Filistinli olmanıza gerek yok. Sadece Naci el-Ali’nin çizimlerine bakarak Filistin’de neler olup  bittiğini kolaylıkla anlayabiliyorsunuz. Fedva Tukan, sadece Filistin’in değil Arap dünyasının da ilk kadın şairi, ilk direniş şairidir. Vatansever, aristokrat ve çok varlıklı bir ailenin kızıdır. Ailesinde Türklük de vardır.”      

Filistin’i daha iyi tanımak gerekmez mi?

Mut: Filistinli şair Mahmud Derviş, yazdığı şiir yüzünden ilk kez gözaltına alındığında henüz 12 yaşındaydı. Hepsi de büyük bedeller ödemiş ve bunun ülkemizde bilinmesinin, Filistin ile güçlü gönül bağı bulunan bir halk olan bizler için elzem olduğunu düşünüyorum. 

Filistin Edebiyatından Portreler 

Araştırmacı yazar Peren Birsaygılı Mut’un “Zeytin Ağaçlarının Arasında Filistin Edebiyatından Portreler” isimli kitabı Usta Kitap’tan çıktı. Filistinli edebiyatçılar Naci el-Ali, Mahmud Derviş, Fedva Tukan, Gassan Kenafani ve Semih el-Kasım’ın hayat hikayelerinin anlatıldığı kitapta, edebiyatçıların eserlerinden örnekler de yer alıyor.

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