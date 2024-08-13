Filistinli yönetmenler Dostluk Film Festivali'nde buluşacak

Filistinli şair Mahmud Derviş anısına gerçekleştirilecek olan, 'İnsani Bakış' bölümünü Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekecek yapımlara açan festivalin Master Class dersini Cannes'de ödül alan ilk Filistinli yönetmen Michel Khleifi verecek.

Festivalde yer alan Filistinli yönetmenlerin filmlerinden oluşan özel Filistin sineması seçkisi festival boyunca izleyici ile buluşacak, yönetmenler ayrıca panel, yönetmen söyleşisi gibi etkinliklerde sinemaseverlerle buluşacak.

Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'ne konuk olacak, filmleri gösterilecek Filistinli yönetmenlerin tamamı ise şöyle:

1987 Cannes Film Festivali'nden ödül alan ilk Filistinli yönetmen olarak adını sinema tarihine yazdıran Michel Khleifi,

'Bethelem' (Beytüllahim) de Avrupa film festivallerinde ödüle layık görülen, 'Ömer' filmiyle 2014'te Oscar'a aday olan Hany Abu Assad,

Batı Şeria'da Filistinliler ve İsrailliler arasındaki çatışmayı bir baba ve kız hi-kayesi üzerinden beyazperdeye aktardığı kısa filmi Oscar'a aday gösterilen, BAFTA'da 'En İyi Kısa Film Ödülü'nü alan Farah Nabulsi,

'200 Metre' filmi ile İsrail'in Batı Şeria'yla arasına ördüğü duvarla ikiye ayırdığı bölgedeki Filistinli bir ailenin çektiği günlük sıkıntıları beyazperdeye taşıyan Amin Nayfeh,

Stop-motion tekniği ile dikkat çektiği filmleriyle tanınan, 'ANYN-İkinci Gözüm' yapımı ile 2016'da 'En İyi Yabancı Animasyon' dalında Oscar Öğrenci Akademi Ödülü'nü kazanan Ahmad Salih,

2020'de Berlinale Uluslararası Jürisi'ne seçilen, İsrail işgaline karşı Birinci İntifada dönemine ışık tutan 'Oblivion Theory' filmi 2021'de Berlinale Ortak Yapım Pazarı'nda En İyi Film Ödülüne layık görülen Annamarie Jacir,

2015'te İsrail hapishanesinde tutuklu olduğu sırada yaklaşık 100 günlük açlık grevi yapan gazeteci Muhammed el-Kıyk'ı anlattığı, 69'uncu Cannes Film Festivali'nde gösterilen Al-Qeeq adlı kısa filmi ile tanınan Nevres Salih,

Irksal adaleti ve savaşların ortasındaki sosyo-politik yaşamı konu alan filmleri ile bilinen, Ji.hlava (2020), IDFA (2023) gibi festivallerde birçok ödül alan, 'Yafa'dan Bir Portakal' belgeseli kısa film dünyasının prestijli festivalinden Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali'nde 'Uluslararası Grand Prix' ödülüne layık görülen Mohammed Almughanni,

'From Ground Zero' projesi bu yıl Cannes Film Festivali'ne önce kabul edilmesinin, sonra dışlanmasının ardından festivalde Gazzelilerin savaş sırasında çektiği kısa filmlerden oluşan bir protesto gösterisi düzenleyen Rashid Masharawi,

6'NCI FESTİVAL HAKKINDA



İstanbul Sanat Paylaşım Derneği'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile düzenlediği festivale Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Zeytinburnu Belediyesi gibi birçok kurum destek veriyor. Festival bu yıl 'Ana Yarışma', 'Kırk Yıllık Hatır' ve 'İnsani Bakış-Filistin' bölümleriyle sinemacılarla buluşuyor. Kısa filmciler festivale, festivalin ana temasına uygun olarak doğrudan ya da dolaylı olarak dostluk konusunu işleyen kısa filmleri ile katılabiliyor. Filistin'de yaşanan drama dikkat çeken yapımlar da bu yıl festivalin İnsani Bakış Bölümü'ne başvurabiliyor. Başvurular, 23 Ağustos'a kadar 'dostlukfilmfestivali.com' adresindeki şartnameye uygun olarak, 'filmfreeway' ve 'festhome' platformları üzerinden yapılabiliyor. Türk yapımları ve Filistin temalı yapımlar ise ücretsiz başvurabiliyor.