İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2721
  • EURO
    50,3291
  • ALTIN
    6496.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

fizy'den müzikseverlere kulis sürprizi

Türkiye'nin yerli dijital müzik platformu fizy, ‘fizy kulis' projesiyle kullanıcılarını yıldız isimlerle buluşturmaya devam ediyor. 8 Şubat tarihine kadar en çok Emir Can İğrek dinleyen 10 kullanıcı, sanatçının İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek konserine çift kişilik bilet kazanacak. Dinleme sayısı en yüksek olan talihli ise Emir Can İğrek ile tanışma ve özel ‘fizy kulis' deneyimini yaşama fırsatı yakalayacak.

HABER MERKEZİ19 Ocak 2026 Pazartesi 10:48 - Güncelleme:
fizy'den müzikseverlere kulis sürprizi
ABONE OL

Türkiye'nin yerli dijital müzik platformu fizy, 'fizy kulis' projesiyle kullanıcıların müzikle kurduğu duygusal bağı, gerçek bir buluşmaya ve unutulmaz bir ana dönüştürmeye devam ediyor.

12 Ocak'ta başlayan kampanya, 8 Şubat tarihine kadar fizy platformu üzerinden en çok Emir Can İğrek dinleyen 10 müziksevere sanatçının konserinde çift kişilik bilet kazandıracak.

Proje kapsamında, fizy üzerinden en çok Emir Can İğrek dinleyen ilk kişi de sanatçının 15 Şubat Bostancı Gösteri Merkezi konserinde ağırlanarak sanatçı ile tanışma ve çok özel 'fizy kulis' deneyimini yaşama fırsatını yakalayacak.

Proje, daha önce hayranları sekiz farklı ilde Sefo, Emre Fel, Melike Şahin ve Semicenk gibi isimlerle bir araya getirmişti.

'fizy kulis'e dair tüm detaylara ve katılım koşullarına ulaşmak için https://fizy.com/kampanya/konser-bileti2/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.