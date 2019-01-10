Fuat Sezgin dünyaya anlatılacak

Cumhurbaşkanlığı’nca yayınlanan bir genelgeyle ilan edilen “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı”nda, 500’ün üzerinde etkinlikle İslam bilim tarihi tüm dünyada anlatılacak.

Bu kapsamdaki organizasyonların, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve Kırıkkale Üniversitesince (KKÜ) yapılması kararlaştırıldı. İBTAV ve KKÜ, bu kapsamda 100 civarında kurum ve kuruluşla imzaladığı protokollerle çeşitli etkinlikler düzenleyecek. KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, düzenlenecek etkinliklerle İslam bilim tarihinin, Japonya’dan ABD’ye, yani en doğudan en batıya kadar tüm etkenleriyle anlatılacağını söyledi.

PROTOKOL İMZALANDI

Bu çerçevede ülkede 65 üniversiteyle protokol imzalandığını, herkesin kendi bilgi alanında, kendi hedef kitlesine Türk-İslam medeniyetinin dünya medeniyetine katkısını anlatacağını belirten Aslan, “Etkinlikler kapsamında hocamızın ismi üniversitelerde 50’nin üzerinde yere verilecek. İslam bilim tarihi panelleri ve şenlikleri düzenlenecek. İstanbul Bilim Teknoloji Müzesi’ndeki bazı eserlerin tekrar üretimi yapılarak, bunların sergisi açılacak’’ dedi.

Ömrünü İslam bilim tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin, 30 Haziran 2018’de hayatını kaybetti.