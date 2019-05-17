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Fuat Sezgin’e özel pul

PTT tarafından Türkiye’yi uluslararası bilim alanında başarılarıyla temsil etmesi ve 2019’un Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı seçilmesi münasebetiyle “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” konulu anma pulu ve ilk gün zarfı hazırlanarak tedavüle sunuldu.

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 Pul 2 lira, zarfı ise 3,5 lira olarak satılıyor.      

 

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