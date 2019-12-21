Fuat Sezgin’in mirası ‘bilim’

21.12.2019 02:14 - Güncelleme: 21.12.2019 02:14

İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Türkiye’de gençlerin bilim algısına vurgu yapan Prof. Dr. Şentürk, ‘’Gençlerimiz, Avrupa merkezli bilim anlayışı sebebiyle her şeyin Avrupa’da ortaya çıktığını sonra bizim onları ithal ettiğimizi zannediyor. Oysaki bizim bilim alanına yapmış olduğumuz katkılar çok. Özellikle insan ve toplum bilimleri alanında katkılarımız var; felsefe, sanat, edebiyat, tarih ve psikolojide çok ciddi katkılarımız var. Maalesef bunlar bilinmiyor ve unutulmuş durumda. Bu sempozyum, bu disiplinlerde ecdadımızın ne gibi katkılar yaptığını ayrıntılı şekilde ortaya koymuş olacak. Bu sayede Avrupa merkezli bilim anlayışından kurtulmuş olurlar’’ şeklinde konuştu.