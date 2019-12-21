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Kültür Sanat

Fuat Sezgin’in mirası ‘bilim’

İslam medeniyetinin bilimsel mirasının ortaya çıkarılmasına sağladığı büyük katkılarıyla dünya çapında bir bilim insanı olan merhum Fuat Sezgin’in çalışmaları, İbn Haldun Üniversitesi’nin (İHÜ) 20-21 Aralık tarihlerinde düzenlediği ‘İslam’da Medeniyet Bilimleri Tarihi’ sempozyumunda ele alındı.

21.12.2019  02:14 - Güncelleme: 21.12.2019  02:14

İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Türkiye’de gençlerin bilim algısına vurgu yapan Prof. Dr. Şentürk, ‘’Gençlerimiz, Avrupa merkezli bilim anlayışı sebebiyle her şeyin Avrupa’da ortaya çıktığını sonra bizim onları ithal ettiğimizi zannediyor. Oysaki bizim bilim alanına yapmış olduğumuz katkılar çok. Özellikle insan ve toplum bilimleri alanında katkılarımız var; felsefe, sanat, edebiyat, tarih ve psikolojide çok ciddi katkılarımız var. Maalesef bunlar bilinmiyor ve unutulmuş durumda. Bu sempozyum, bu disiplinlerde ecdadımızın ne gibi katkılar yaptığını ayrıntılı şekilde ortaya koymuş olacak. Bu sayede Avrupa merkezli bilim anlayışından kurtulmuş olurlar’’ şeklinde konuştu.

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