Game of Thrones yazarı George R.R. Martin, seriyle ilgili iddiayı yalanladı

Dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan ve son sezonu tamamlanmak üzere olan Game of Thrones serisinin uyarlandığı kitapların yazarı George R.R. Martin, son iki kitapla ilgili iddiaları yalanladı.

HBO için çekilen Game of Thrones uyarlamasında Ser Barristan Selmy karakterini canlandıran aktör Ian McElhinney, George R.R. Martin’in Song of Ice and Fire serisinin son iki kitabını yazma işlemini gizlice tamamladığını iddia etmişti.

Bu iddianın ardından, “George R.R. Martin, serinin altıncı ve yedinci kitaplarını yazmayı çoktan tamamladı; fakat dizinin yapımcıları olan David Benioff ve Dan Weiss ile yaptığı anlaşma kapsamında dizi bitene kadar bunları yayımlayamıyor.” minvalinde spekülasyonlar yapılmıştı.

Serinin beşinci kitabı olan A Dance with Dragons, 2011 yılında yayımlanmıştı.

“YEDİNCİ KİTAP YAZILMAYA BAŞLANMADI BİLE”

Konuyla ilgili olarak kendi internet sitesinden açıklama yapan George R.R. Martin, aktör McElhinney’in iddialarının doğru olmadığını belirterek, şunları kaydetmişti:

“Hayır; The Winds of Winter ve A Dream of Spring kitapları henüz tamamlanmadı. Hatta son kitap yazılmaya başlanmadı bile. Altıncı kitabı bitirmeden yedinci kitabı yazmaya başlamayacağım.”

“YAYINCI DA, BEN DE MİLYONLAR KAZANIYORUZ; NEDEN BEKLETELİM?”

Bu açıklamayı yapmanın bile kendisine absürt geldiğini ifade eden Game of Thrones serisinin yazarı George R.R. Martin, “Tamamlanmış romanları neden yıllarca bekleteyim ki? Sadece ABD’dekiler değil, bütün dünyadaki yayıncılarım neden buna rıza göstersin? Serinin hangi kitabı çıksa, bundan milyonlarca dolar kazanıyorlar; ki ben de kazanıyorum. Kitapların çıkış tarihlerini ertelemek hiç mantıklı olmazdı.” sözlerini kullandı.

“KİTAPLARIN ÇIKIŞINI ENGELLEYEN BİR ANLAŞMA YOK”

Game of Thrones dizisinin ne yapımcıları olan David Benioff Dan Weiss’in, ne de yayıncısı olan HBO’nun kendisinden kitapların çıkışını ertelemesini istemediğinin altını çizen George R.R. Martin, “Kitapların çıkışını engelleyen bir anlaşma yok. Sizi temin ederim ki, hem HBO hem de David ve Dan bu kitapların dört ya da beş yıl önce çıkmış olmasından son derece memnun olurlardı. Ve hiç kimse benim kadar mutlu olamazdı.” ifadelerine yer verdi.