İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2025 Pazartesi / 27 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3169
  • EURO
    49,0623
  • ALTIN
    5540.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

Gazze'nin sesi Boğaziçi'nden yükseldi

Boğaziçi Film Festivali'nde ‘Ulusal Belgesel Yarışma Jüri Özel Ödülü'nü ‘Özgür Kelimeler: Gazzeli Bir Şair' aldı. Yapımcı Aslıhan Eker Çakmak, “Umarım Filistin de bir gün, filmimizin adında geçtiği gibi, özgür olur” dedi.

AKŞAM GAZETESİ17 Kasım 2025 Pazartesi 17:11 - Güncelleme:
Gazze'nin sesi Boğaziçi'nden yükseldi
ABONE OL

TürkMedya'nın ana sponsorluğunda düzenlenen 13. Boğaziçi Film Festivali AKM'de düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Festivalde bu yıl Altın Yunus ödüllerini 'Parçalı Yıllar' ve TRT ortak yapımı 'Tavşan İmparatorluğu' paylaştı. 'Parçalı Yıllar', 'En İyi Film' ve 'En İyi Senaryo' ödüllerini kazanırken 'Tavşan İmparatorluğu' da 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ve 'FİYAB En İyi Yapımcı' ödüllerine değer görüldü. Ulusal Belgesel Yarışma Jüri Özel Ödülü ise 'Özgür Kelimeler: Gazzeli Bir Şair' ile Abdullah Harun İlhan'ın oldu.

EN İYİ KADIN DİDEM İNSELEL

Filmin yapımcısı Aslıhan Eker Çakmak, ödül konuşmasında Filistin'i unutmadı. Yapımcı, "Umarım Filistin de bir gün, filmimizin adında geçtiği gibi, özgür olur" dedi. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda "Kanto" filmindeki performansıyla Didem İnselel, 'En İyi Kadın Oyuncu seçildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise "Bir Adam Yaratmak" filmindeki rolüyle Engin Altan Düzyatan'ın oldu.

  • Boğaziçi Film Festivali
  • Ulusal Belgesel Yarışma
  • filistin

ÖNERİLEN VİDEO

Feci kazalar kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.