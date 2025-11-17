Gazze'nin sesi Boğaziçi'nden yükseldi

TürkMedya'nın ana sponsorluğunda düzenlenen 13. Boğaziçi Film Festivali AKM'de düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Festivalde bu yıl Altın Yunus ödüllerini 'Parçalı Yıllar' ve TRT ortak yapımı 'Tavşan İmparatorluğu' paylaştı. 'Parçalı Yıllar', 'En İyi Film' ve 'En İyi Senaryo' ödüllerini kazanırken 'Tavşan İmparatorluğu' da 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ve 'FİYAB En İyi Yapımcı' ödüllerine değer görüldü. Ulusal Belgesel Yarışma Jüri Özel Ödülü ise 'Özgür Kelimeler: Gazzeli Bir Şair' ile Abdullah Harun İlhan'ın oldu.

EN İYİ KADIN DİDEM İNSELEL

Filmin yapımcısı Aslıhan Eker Çakmak, ödül konuşmasında Filistin'i unutmadı. Yapımcı, "Umarım Filistin de bir gün, filmimizin adında geçtiği gibi, özgür olur" dedi. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda "Kanto" filmindeki performansıyla Didem İnselel, 'En İyi Kadın Oyuncu seçildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise "Bir Adam Yaratmak" filmindeki rolüyle Engin Altan Düzyatan'ın oldu.