Geleneksel Türk tiyatrosunu yaşatmak görevimiz

Ankara Devlet Tiyatrosunca sahneye konulacak ve geleneksel Türk tiyatrosundan ögeler taşıyan oyunun rejisörlüğünü, Volkan Özgömeç üstleniyor. Oldukça sade dekor kullanılarak orta oyunu tadında sahnelenecek oyunda, seyirciler de zaman zaman oyunun içinde yer alacak. İzleyicileri 100 yıl öncesinin İstanbuluna götürecek oyunun dönem kostümleri ve dekorları için hummalı bir çalışma yürütülürken oyuncular da saatlerce süren provalar yapıyor. Rejisör Volkan Özgömeç, geleneksel Türk tiyatrosunun önemine işaret ederek “Devlet Tiyatrolarında geleneksel Türk tiyatrosunu yaşatmamız gerekiyor. Bu misyonu yüklenmek Devlet Tiyatrosunun bir görevi olmalı. Çünkü biz DT olarak bir kültür hizmeti yapıyoruz” dedi.