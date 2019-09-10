28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7494
  • 6,3536
  • 278.408
  • 100605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Geleneksel Türk tiyatrosunu yaşatmak görevimiz

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın batıl inançları eleştirdiği klasik eseri Gulyabani, yeni sezonda Devlet Tiyatroları (DT) sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Devlet Tiyatrosunca sahneye konulacak ve geleneksel Türk tiyatrosundan ögeler taşıyan oyunun rejisörlüğünü, Volkan Özgömeç üstleniyor. Oldukça sade dekor kullanılarak orta oyunu tadında sahnelenecek oyunda, seyirciler de zaman zaman oyunun içinde yer alacak. İzleyicileri 100 yıl öncesinin İstanbuluna götürecek oyunun dönem kostümleri ve dekorları için hummalı bir çalışma yürütülürken oyuncular da saatlerce süren provalar yapıyor.  Rejisör Volkan Özgömeç, geleneksel Türk tiyatrosunun önemine işaret ederek “Devlet Tiyatrolarında geleneksel Türk tiyatrosunu yaşatmamız gerekiyor. Bu misyonu yüklenmek Devlet Tiyatrosunun bir görevi olmalı. Çünkü biz DT olarak bir kültür hizmeti yapıyoruz” dedi. 

İstanbul´da üniversitede yangın! Ekipler sevk edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Seçim bitti her şey yalan oldu'

'Seçim bitti her şey yalan oldu'

Bir ülke ile daha kapıda vize dönemi

Bir ülke ile daha kapıda vize dönemi

Ryan Babel, Estonya maçında yıldızlaştı

Ryan Babel, Estonya maçında yıldızlaştı

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

'Güvenli bölge' için Türkiye’ye geliyorlar

'Güvenli bölge' için Türkiye’ye geliyorlar

Trump: Müzakereler öldü

Trump: Müzakereler öldü

Hollanda'da silahlı saldırı

Hollanda'da silahlı saldırı

MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı

MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

İstiklal Caddesi´ndeki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri

İstiklal Caddesi´ndeki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri

'UFO'lar büyük deprem ve felaketlerin habercisi mi?

'UFO'lar büyük deprem ve felaketlerin habercisi mi?

Tam 883 yıllık! Bitlis'te bulundu

Tam 883 yıllık! Bitlis'te bulundu

İstanbul'un göbeğine indiler! Sokak köpekleri ile kavga ettiler

İstanbul'un göbeğine indiler! Sokak köpekleri ile kavga ettiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA