Genç edebiyatçılar ‘Yakın Gelecek’te

Meryem Kılıç ve Suavi Kemal Yazgıç’ı bir araya getiren söyleşide, şiir, zaman, birey ve gündelik hayat ilişkisine değinildi.

Teknoloji sayesinde her şeye ve özellikle bilgiye çok hızlı ulaştığımızı söyleyen Suavi Kemal Yazgıç, bilginin arka planına dair derinlemesine düşünme mesaimiz olmadığına dikkat çekti. “Kendimizi ne kadar özgür birey olarak tanımlasak da nesnelerin biçimlendirdiği bir hayatı yaşıyoruz’’ diyen Yazgıç “Anneannem Safahat okurdu. Okuyamayacak kadar yaşlandığında ona yüksek sesle okuyordum. Şiirin kulak verilmesi gereken bir şey olduğunu bana Safahat’ı yüksek sesle okumak öğretti. Kendimi şiir üzerinden daha doğru ifade edebildim” şeklinde konuştu.

Şiir bir arayış formu

Kendi şiir serüveninden söz eden ve Kafes Kesiği isimli şiir kitabından mısralar seslendiren Meryem Kılıç da insanoğlunun bir arayışta olduğunu ve arama ihtiyacıyla perdeleri aralamanın münkün olduğunu ifade ederek “Ben de bu arayışı form olarak şiirle ifade ediyorum” dedi.