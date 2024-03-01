İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2024 Cuma / 21 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3303
  • EURO
    33,9165
  • ALTIN
    2060.1
  • BIST100
    9183.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

''GençKart'' uygulaması başvuruları başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'GençKart' uygulaması başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

AA1 Mart 2024 Cuma 12:05 - Güncelleme:
''GençKart'' uygulaması başvuruları başladı
ABONE OL

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GençKart" uygulaması ile sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Devlet Tiyatrolarımıza, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzden Devlet Opera ve Balesi ile Atatürk Kültür Merkezine, kültür ve sanat kurumlarımızda sahnelenecek etkinliklerimizden gençlerimiz, bir kereye mahsus olmak üzere ücretsiz yararlanabilecek. 18 yaşındaki gençlerin bir yıl boyunca kullanabileceği bu kültür ve sanat projemiz ile Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerleri de ücretsiz olacak. Gençler, GençKart başvurularınızı e-devlet üzerinden yapabilirsiniz."

  • GençKart başvuru
  • e-Devlet
  • Mehmet Nuri Ersoy

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.