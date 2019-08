Gençliğim eyvah! 

Gençlik milletlerin, ülkelerin geleceği, en değerli hazinesidir. Dolayısıyla gençler üzerine düşünmek, konuşup tartışmak her daim medyanın konuları arasında olageldi. Aylık olarak yayınlanan Genç dergisi, ağustos sayısında, kuşak tartışmaları üzerinden mevcut gençlik durumunu masaya yatırıyor. Gerçi, ‘Kuşak’ isimlendirmeleri genel manada tartışmalı bir konu. 68 kuşağı, 80 kuşağı, Y kuşağı vs. Öte yandan, dünyada internet çağına doğan son kuşaklarda büyük oranda benzerlik, aynılık dikkat çekiyor. Genç dergisine mülakat veren uzmanlar da gençlik konusuna farklı cephelerden bakıyor. Örneğin iletişimce Hakkı Öcal, nesil genellemelerinin gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Nitekim araştırmacı Bekir Ağırdır da ‘Bırakın şu kuşak saçmalığını, mühim olan nerede ve nasıl yetiştiğimiz’ diyor. Sosyal medya uzmanı Said Ercan Uzakdoğu’dan dünyaya yayılan bir tehdide dikkat çekerek, Güney Kore’de ortaya çıkan ‘K-Pop’ akımının aileyi ve cinsiyeti bitirme projesi olduğunu öne sürüyor. Psikiyatr Erol Göka da kuşak tanımlamalarının gerçeklerden kopuk olduğunu vurguluyor. Bunun gibi işin uzmanı pek çok kişi Genç dergisinin sayfaları arasında konuyu değerlendiriyor

İTİBAR DERGİSİ

Aylık edebiyat ve fikriyat dergisi İtibar’ın ağustos kapağında anons edilen isimlerden Mustafa Özel, milletimizin zor yılları olan 1900’lerin başlarında yaşayan bir simayı, ‘Bir dava adamı’ olarak sunduğu Hüseyin Avni Ulaş’ı tanıtan bir yazı kaleme almış.

Ağustos ayının milletimiz açısından zaferler ayı olduğu malum. Malazgirt Zaferi Anadolu’yu yurt tutuşumuzu, Büyük Taarruz ise Anadolu’da ebedi olarak kalışımızı temsil eder. Ali Emre şiirleriyle, Gökhan Gökçek yazısıyla Malazgirt Zaferi’ni hatırlatıyor İtibarda. Dergide ilgi çekici bir yazı ise Ömer Yalçınova imzalı ‘Aydınlık ve karanlık yönleriyle Osmanlı’nın son dönemi/Bir Nahit Sırrı Örik-Sevinç Çokum karşılaştırması’ başlığını taşıyor.

TÜRK EDEBİYATI

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Paris dikkatleri, Memduh Cumhur, Mehmet Niyazi’nin Akyazı günleri, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın ‘Nereye’ şiirinin tahlili bu ay Türk Edebiyatı’nın dikkat çeken konu başlıkları. Bir de Ahmet Güner Sayar röportajı var. Sayar, çokça tartışılan bir isim olan Şeyh Bedrettin’in sıkı bir özel mülkiyet taraftarı olduğunu kaydediyor.

YEDİ İKLİM

Ali Haydar Haksal, bu ayki Yedi İklim’de ‘Dostoyevski’de Batı ve Katolik Karşıtlığı’nı inceleyen bir yazı kaleme alıyor. Şiir, deneme ve öykülere sayfalarını açan dergide Eren Buğdaycı, Kemal Kahraman, Aykağan Yüce’nin de aralarında olduğu çok sayıda isim edebi verimleriyle yer alıyor.