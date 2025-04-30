GİF Orkestrası Konser Biletleri Yoğun İlgi Gördü: Biletler Çıktığı Gibi Tükendi

TÜRGEV'in markası Güzel İşler Fabrikası çatısı altında kurulan ve müziğe gönül vermiş mühendis, doktor, öğretmen, ev hanımı gibi farklı meslek gruplarından kadınları bir araya getiren GİF Orkestrası, İstanbul'da müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Biletlerin hızla tükenmesi, orkestra üyeleri ve organizasyon ekibi için büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

Konserde klasik müzik eserlerinin yanı sıra Anadolu'nun zengin kültürel mirasından seçilmiş özel bir repertuvar da dinleyicilerle buluşacak. Kadınların dayanışma ve sanat yoluyla oluşturduğu bu özel buluşma, sanatseverler tarafından şimdiden yılın en heyecanla beklenen etkinlikleri arasında gösteriliyor.

GİF Orkestrası, müziğin birleştirici gücünü sahneye taşırken, her yaştan izleyiciye ilham vermeyi amaçlıyor. 4 Mayıs'ta gerçekleşecek konserin ardından GİF Orkestrası, Türkiye'nin farklı şehirlerinde de konser serilerine devam etmeyi planlıyor.