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Kültür Sanat

Göksu travertenlerine ziyaretçi akını

Giresun'un Dereli ilçesinde, turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan Göksu travertenlerini haziran ayından bu yana 200 bin civarında kişi gezdi.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 14:40 - Güncelleme:
Göksu travertenlerine ziyaretçi akını
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İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, makamında gazetecilere, ilçeye bağlı Pınarlar köyünde, büyüklü küçüklü göletlerde oluşan Göksu travertenlerinin bu sezon yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Travertenlerin 10 Haziran'da tekrar ziyarete açıldığını anımsatan Erener, şu ana kadar 200 bin civarında kişinin travertenleri ziyaret ettiğini ve yaklaşık 4 milyon lira ciro elde edildiğini aktardı.

Erener, Göksu travertenlerinin yapılacak çalışmalarla daha da cazip hale getirileceğini belirterek, "İl Özel İdaresince travertenlerin çevresinde otopark, yol çalışması, yöresel ürün pazarı ve aydınlatma çalışmaları yapıldı. Bunlara ek projeler de hazırlıyoruz." dedi.

Yaklaşık 1,5 ay sonra travertenlerin kısmen ziyarete kapatılacağını kaydeden Erener, hava şartlarına göre ziyaret gerçekleştirilebileceğini sözlerine ekledi.

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