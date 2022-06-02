Gölge Oyunları 2 Yedikule'nin Yedilisi

Kitabın ana kahramanı olan Şeyma'nın ilk kitapta Reçeli'de tanıştığı arkadaşları bu sefer Şeyma'nın okuluna, İstanbul'a gelirler. Bütün arkadaşları ile güzel bir dönem geçireceğini düşünen Şeyma'yı tahmin edemeyeceği günler bekler. Sınıf arkadaşı İpek'in bir anlık kıskançlıkla yaptığı şaka ile işler hiç beklemedikleri noktaya gelir. Reçelili Mehmet, Orhan, Suriyeli Hafize ile kendini metruk bir evde bulan Şeyma'ya eski dostları İpek ve Hande yardımı esirgemezler. Çocuklar arkadaşlığın zor zamanlarda farklılıkları nasıl zenginliğe çevirdiğine şahit olurken kendilerini yüzyıllık hattattlık tarihinde tarihi eser kaçakçılarını kovalarken bulurlar. Boğaz'a nazır bir okul bahçesinde başlayan olaylar Yedikule Hisarı burçlarında amansız bir maceraya dönüşür.

Reçelideki "Arkadaşlık Beyannamesi"ne eklenen yeni kurallar günümüz çocuklarının da günlük hayatlarına ışık tutmaktadır.

Gölge Oyunları 1 Hacivat ve Karagöz'ün Peşinde kitabında, Hatice Bacı'nın yer altı mağaralarına sakladığı sır böğürtlen reçeli tarifinin tadı damaklarda kalırken; Gölge 2 Yedikule'nin Yedilisi'nde ise İstanbul simidi ile limonatayı yudumlarken Yedikule'den Boğaz'ın deniz kokusu yüzünüzü sıyıracak...

Yazarlar: Meva A. Önyurt-Tuba Karabey

Resimleyen: Şükriye Gürpınar

Yayınevi: Erdem Çocuk

TUBA KARABEY

İstabul'da doğan yazar Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarından beri muhtelif dergilerde yazmaya devam eden yazarın Gizemli Çınar ile Tuhaf Gece Masalları isimli kitapları yayınlandı. Yazar evli ve iki çocuk annesidir.

MEVA A. ÖNYURT

1981 yılında İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. İngilizce öğretmenliği yaptığı dönemde çocuklarla kurduğu bağını çocuk romanları yazarak devam ettirdi. İki tarihi romanı ve iki çocuk kitabı bulunan yazar evli ve iki çocuk annesidir.