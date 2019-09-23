‘Gönül Dağı’ mehteri 

35 kişilik mehter takımı, “Yalan Dünya”, “Gönül Dağı”, “Neredesin Sen”, “Bir Anadan Dünyaya Gelen Yolcu” ve “Şirin Kırşehir” türkülerini seslendirecek. Aralarında Abdal kültüründen gelen mahalli sanatçıların da yer aldığı mehter takımının üyeleri, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde yaklaşık bir aydır, her esere özenle çalışıyor.