‘Gönül Dağı’ mehteri
Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı, “Bozkırın tezenesi” olarak bilinen Neşet Ertaş’ı, ölümünün 7. yıl dönümünde en çok sevilen 5 türküsünü yorumlayarak yâd edecek.
35 kişilik mehter takımı, “Yalan Dünya”, “Gönül Dağı”, “Neredesin Sen”, “Bir Anadan Dünyaya Gelen Yolcu” ve “Şirin Kırşehir” türkülerini seslendirecek. Aralarında Abdal kültüründen gelen mahalli sanatçıların da yer aldığı mehter takımının üyeleri, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde yaklaşık bir aydır, her esere özenle çalışıyor.
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