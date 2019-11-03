Bakanlıkta gerçekleşen buluşmada İslam, Bakan Kasapoğlu’nun Gönüllülük Yılı’na ilişkin çalışmalarından övgüyle bahsederek “Sizin gönüllülük projelerinize hayranlık duyuyoruz” dedi. Görüşmenin ardından Yusuf İslam, gönüllülük yılının logosunu imzalayarak “Barış geliyor” yazdı. TRT bünyesinde 2017 yılında “pozitif değişime ilham olmak” sloganıyla yola çıkan sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek TRT World Citizen Ödül Töreni, 28 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek. En prestijli ödül olan yaşam boyu başarı ödülü, yaptığı insani çalışmalarla dünyaya ilham olan Yusuf İslam’a takdim edilecek.