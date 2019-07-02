Bosna Hersek’in Prusac kasabasında bu yıl 509’uncusu düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, binlerce kişinin katılımıyla kılınan öğle namazıyla sona erdi. Ülkede Müslümanlığın kabul edilmesinin önemli sembollerinden Manisalı Ayvaz Dede anısına düzenlenen şenliklerin merkezi töreni, Ayvaz Dede’nin kasabadaki kuraklığa karşı 40 gün 40 gece dua ettiği dağda yapıldı.

Törene katılan binlerce kişi inanışa göre kayanın yarılıp suyun çıktığı ve kuraklığın son bulduğu yerde dua edip namaz kıldı. Törende bulunan Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic, Ayvaz Dede’nin Allah’a sonsuz inanç ve itaati temsil ettiğini belirterek, “Bugün 509 yıl önce dedelerimizin yaptığı gibi Allah’ın huzurunda buluştuk. İnancımızı ve geleneklerimizi korumak için bir araya geldik.” dedi.

Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic de Ayvaz Dede Şenliklerinin Bosna Hersek’teki en önemli etkinliklerden biri olduğuna işaret ederek, “Kültürümüzle gurur duymalı ve geleceğimizi bu temellerde inşa etmeliyiz. Birçok kez yıkmak istediler ancak biz güçlenerek ayakta kaldık.” dedi.

Şenliğe katılan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Ayvaz Dede’nin bir Alperen ve evliya olduğunu dile getirdi. Arınç, Boşnakların Türkiye’de çok sevildiğini belirterek, “Savaşta ve barışta kardeşlerimizin yanında olduk” dedi.