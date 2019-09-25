Güldürmek için Türkiye’yi dolaşacak Seneler önce sahnelediği tek kişilik gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’ ile bu yaz yeniden seyirci karşısına çıkan ve büyük ilgi gören Uğur Yücel, Kerki Solfej ile birlikte şimdi de Türkiye turnesine çıkıyor.