Güldürmek için Türkiye’yi dolaşacak
Seneler önce sahnelediği tek kişilik gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’ ile bu yaz yeniden seyirci karşısına çıkan ve büyük ilgi gören Uğur Yücel, Kerki Solfej ile birlikte şimdi de Türkiye turnesine çıkıyor.
Sahnelendiği yıllarda büyük beğeni toplayan Yücel’in tek kişilik gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’, yeniden güldürmeye geliyor. Uğur Yücel, büyük ilgi gören ve seyircinin heyecanla beklediği gösterisinin Türkiye turnesine 27 Eylül’de Hatay’dan başlayacak. Daha sonra sırasıyla Adana, İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Bursa ve Ankara’da izleyicisi ile buluşacak olan Yücel, turnenin son gösterisini ise 18 Aralık’ta Antalya’da gerçekleştirecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.