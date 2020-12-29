AA 29 Aralık 2020 Salı 12:08 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 12:08

Güney Afrika'da Cape Town kentinde bir lisede okul müdürü olan Amina Bagus ve göz cerrahı eşi Dr. Nagib Du Toit, daha önce birçok kez geldikleri Türkiye'de bu kez rotalarını Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne çevirdi.

Müslüman çift, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Osmanlı Devleti ve İslam'a olan ilgilerinden dolayı merak ettikleri bölgedeki inanç merkezleri ile tarihi ve doğal güzellikleri hayranlıkla ziyaret etti.

Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Bitlis, Tatvan ve Malazgirt'teki kültür ve inanç turlarının ardından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen çift, Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki en seçkin eserlerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yer alan İshak Paşa Sarayı'nı da gezdi.

İlk defa Ağrı'da yoğun kar yağışını gören çift, şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadı.

- "Manzaraya bakarken adeta nefesimizi tuttuk"

Amina Bagus Du Toit, AA muhabirine, Türkiye'yi çok sevdiklerini, Türk insanının sıcakkanlı olması ve misafirperverliklerinden dolayı her yıl buraya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin cennet gibi bir ülke olduğunu, İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı'nın manzarasıyla büyülediğini ifade eden Du Toit, şu değerlendirmede bulundu:

"Güney Afrikalıyım. Türkiye’ye tarihi yerleri ve güzel mimarisini görmek için geldik. Tarihi yerlerle ilgilenip gezmeyi çok seviyoruz. İshak Paşa Sarayı'nı gerçekten çok ilginç bulduk. Buzlu ve soğuk havanın içindeki güzel mimariyi görmek için çok uzun bir seyahat gerçekleştirdik. Burayı çok sevdik ve inanılmaz bulduk. Tanıştığımız insanlar da gerçekten harika. Bu bizim için güzel bir deneyim oldu. İlk defa bu kadar çok kar gördük ve bu inanılmazdı. Manzaraya bakarken adeta nefesimizi tuttuk."

Türkiye'nin her şeyini çok sevdiklerini belirten Amina Bagus Du Toit, Mardin, Diyarbakır, Van, Bitlis ve İstanbul’da da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Tekrar bölgeyi ziyarete geleceklerini aktaran Du Toit, İstanbul'da 3 gün vakit geçirip Sultan Ahmet, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve diğer tarihi yerleri gezdikten sonra ülkelerine geri döneceklerini sözlerine ekledi.