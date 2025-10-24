İSTANBUL 25°C / 17°C
Kültür Sanat

Günlerdir aranıyordu: Picasso'nun kayıp tablosu bulundu

İspanya Ulusal Polisi, ünlü ressam Pablo Picasso'ya ait olan ve 3 Ekim'den bu yana kayıp olduğu açıklanan tablonun bulunduğunu duyurdu.

AA24 Ekim 2025 Cuma 14:51 - Güncelleme:
İspanya Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, bir sergi için 3 Ekim'de Madrid'den Granada'ya taşınma sırasında kamyondan çıkmayan ve kayıp olduğu belirtilen Picasso'nun "Gitarlı natürmort" adlı tablosunun bulunduğu bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturmayı 10 Ekim'den itibaren yürüten Ulusal Polise bağlı Tarihi Eserler Departmanının, bir paket içinde bulunan söz konusu tablonun taşıma kamyonuna yüklenmemiş olduğu ihtimalinde durduğu ancak soruşturmayı halen açık tuttuğu belirtildi.

Picasso'nun 1919 tarihli "Gitarlı natürmort" tablosunun Caja Granada Vakfı'nın girişimiyle yapılacak bir sergi için diğer 56 eserle birlikte 25 Eylül'de depoya kaldırıldığı aktarılan açıklamada, 3 Ekim'deki nakliyat sırasında tablonun çıkmaması üzerine vakıfın polise başvurduğu bilgisi paylaşıldı.

