Güreşin müzesi

Türk güreşçiler uluslar arası müsabakaların en başarılı isimleri arasında yer alıyor. Son olarak geçen hafta düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda güreşçilerimizin üst üste aldığı altın madalyalar, Rıza Kayaalp’in bir rekora imza atarak 9 kez Avrupa şampiyonu olması, Türklerin güreşte ne kadar iddialı ve başarılı olduklarının bir göstergesi. Türk sporunda önemli bir dal olan güreşin bir de müzesi var. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kurulu bulunan Güreş Müzesi’nde, Şerif Pehlivan, Mehmet Ali Yağcı, Mehmet Gacaroğlu gibi ünlü güreşçilere ait malzemelerin sergilenmesinin yanında bu sporun tarihine de ışık tutuluyor. Müzede, tarihi güreş malzemeleri, kispetler, gazete haberleri, geçmiş dönemdeki müsabakalara ait fotoğraflar yer alıyor.