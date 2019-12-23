Gurur gecesi

Haliç Kongre Merkezi, önceki akşam en kalabalık gecelerinden birini yaşadı. Star Gazetesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla verdiği Necip Fazıl Ödülleri töreni sanat, siyaset, iş ve medya dünyasının önde gelen isimlerini buluşturdu.
Geceye çok sayıda bakan, gazeteci ve sanat insanı katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Onur Konuğu olarak yer aldığı geceye Anadolu’nun farklı illerinden gelen öğrenci gruplarının katılımı da dikkat çekti. Haliç Kongre Merkezi tıklım tıklım dolunca bazı konuklar programı ayakta izledi. İşte geceden arta kalan notlar ve fotoğrafların dilinden ödül töreninin detayları…
Erdoğan’ın sözleri manşetlere taşındı
Necip Fazıl Ödülleri töreninde yakın tarih üzerine önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Tek parti CHP’sine ait dönemde tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor’ şeklindeki sözleri gazete ve televizyon haberlerinde manşetlere taşındı. Erdoğan, dikkat çeken konuşmasının devamında, ‘’İskilipli Atıf Hoca’nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs darbesindeki rolüne kadar CHP, tarihinde olanlarla yüzleşmemiştir. CHP geçmişiyle yüzleşene, darbeler, katliamlar, yasaklar, idamlar ve kanlı sokak olaylarındaki rollerini cesaretle açıklayana kadar peşlerini bırakmayacağız’’ dedi.
Nuh Albayrak müjdeyi verdi
Gecenin bir diğer sürprizli konuşması ise Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak’tan geldi. Albayrak, açış konuşmasını yaparken önümüzdeki yıllarda Necip Fazıl Ödülleri’ne akademik araştırma kategorisinin de ekleneceğini söyledi. Albayrak, söz konusu kategori sayesinde üstadın hayatı, eserleri ve görüşleriyle ilgili akademik bir müktesebat oluşmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Albayrak, Necip Fazıl etkinliklerini yıla yayarak, gençlerin üstadı daha yakından tanımalarını sağlayacak yarışmalar düzenleyeceklerini ve ödül alan gençleri Necip Fazıl Ödülleri töreninde ağırlayacaklarını haber verdi.
TEMİZ KALANIN ŞİİRİ…
Şiirin Türk milletinin kurucu unsurlarından biri olduğunu belirten Necip Fazıl Şiir Ödülü’nin sahibi İbrahim Tenekeci kısa ama etkili bir konuşma yaptı. Tenekeci, “30 yılı aşkın bir zamandır, aziz olanın, temiz kalanın şiirini yazmaya, sanatı vesile kılarak, iyiliği ve güzelliği yaymaya çalışıyorum” dedi.
TENEKECİ’NİN ŞİİRİNİ OKUDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ödül töreninde yaptığı konuşmada, ödül alan sanatçıları ve jüri üyelerini tebrik etti. Erdoğan, şiir dalında ödül alan İbrahim Tenekeci’nin bir şiirini okudu, Cemal Şakar’ın öykülerinden bir bölümü dinleyicilerle paylaştı. Erdoğan’ın paylaşımları salondan yoğun alkış aldı.
ÇÜRÜMÜZ KALPLERE DİRİLİŞ NEFESİ…
“Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü”ne layık görülen Cemal Şakar “Edebiyat, elbette dünyayı değiştiremez ama dünyaya ilişkin idrakimizi değiştirir. Umarız ki sahih edebiyat ölmüş ruhlara, çürümüş kalplere bir diriliş nefesi üflesin” dedi.
NECİP FAZIL ÖDÜLÜ İLE TAÇLANDI
“Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü”ne layık görülen Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Dr. Coşkun Yılmaz yaptıkları konuşmalarda Osmanlı arşivlerinin günümüze taşınmasının önemine vurgu yaptılar. Her iki isim, yaptıkları akademik çalışmanın, Necip Fazıl Ödülleri ile taçlandırılmış olasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
YOKTUR AİLE GİBİSİ
Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne layık görülen iki genç isim Meryem Kılıç ve Emin Gürdamur, kendilerine yol açan, okuma ve yazma aşkı aşılayan ailelerine özel teşekkür ilettiler. Genç kalemler, ödül dolayısıyla, kendilerini daha çok yazmaya teşvik eden Star ailesine de teşekkür etti.
Tercüme Merkezi çağrısı
“Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü”ne layık görülen Emced İslam Emced, uzaklardan geldi. Pakistanlı şair törene eşi ile birlikte katıldı. Her Pakistanlının gönlünde taht kurmuş güzel bir ülkede olduğunu söyleyen şair, İslam ümmetinin en büyük lideri olarak nitelediği Erdoğan’ı görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Emced İslam “Müslüman ülkelerin daha iyi anlaşmalarının ve ortak problemlerinin daha iyi anlaşılması için ortak bir tercüme merkezinin önemini bir kere daha yinelemek istiyorum.” diye konuştu.
BESTECİ YÜCEL ARZEN: ERDOĞAN OLMASA BU YOLU YÜRÜYEMEZDİK
Necip fazıl ödülleri töreninde ‘Gündüz Geceye Muhtaç’ temasıyla hazırlanan kısa film gösterildi. Türkiye’nin dünyanın dört bir yanına uzanan şefkat eline vurgu yapan film, salondakilere duygu dolu anlar yaşattı. Daha sonra sanatçı Yücel Arzen, Kısakürek’in şiirlerinden oluşan iki bestesini seslendirdi. Fatih Belediyesi Gençlik Orkestrası öğrencileri de sanatçıya eşlik etti. Arzen ‘Sayın Erdoğan olmasaydı bu yolu yürüyemezdik’ diyerek, sanata ve sanatçıya desteklerinden ötürü Başkan Erdoğan’a teşekkürlerini iletti. Arzen ve korodakiler Erdoğan ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.
SÜRPRİZ HEDİYE
Necip Fazıl Ödülleri töreninin yapıldığı salona giren konular, koltukların üzerine bırakılmış bir hediye çantası ile karşılaştı. TürkMedya Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından hazılanan çantada Üstat Necip Fazıl’ın kitaplarından seçkilerle, bu yıl ödül alan yazarların eserlerinden kitaplar yer aldı. Çantada ayrıca Necip Fazıl Ödülleri için PTT tarafından basılmış özel pul ve kartpostalın yanı sıra, gazetemiz editörü Bedir Acar’ın yayına hazırladığı ve ülkemizin önde gelen edebiyatçılarının kaleminde Necip Fazıl’ı farklı yönleriyle değerlendiren yazı ve röportajlardan oluşan 32 sayfalık Necip Fazıl Özel Eki konuklara armağan edildi.
Klasik sanatlara sıcak bakılmadı
“Necip Fazıl Saygı Ödülü”ne M. Uğur Derman layık görüldü. Derman’a ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti. Derman, 64 yıldır başta hüsnühat olmak üzere bütün gelenekli sanatların ve İstanbul kültürünün yaşatılması gayreti içinde olduğunu ifade etti. Derman’ın şu sözleri ise salondan büyük alkış aldı: “Kendilerinden feyz aldığım Osmanlı devrinin muhterem üstatları bu dünyayı nevmit bir ruh haletiyle terk ettiler. Çünkü cumhuriyet rejimi onlara sıcak bakmadı. Bu sebeple bana verilen saygı mevkisini şahsım için değil, onlar namına kabullenerek ruhlarını şad etmek istiyorum.”
YOĞUN PROGRAMIN ARDINAN BİRAZ DA TEBESSÜM
Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programının başarıyla tamamlanmasının ardından TürkMedya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ, İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bayraktutar, Star Yayın Koordinatörü Ahmet Gemici ile Star yazarı Yakup Köse’nin sevinci muhabirimiz Kemal Gümüş’ün öz çekimine böyle yansıdı.
(Soldan) TürkMedya İletişim Direktörü Fatih Uysan, Star Genel Yay. Yön. Nuh Albayrak, TürkMedya İcra Kurulu Başk. Ahmet Bayraktutar ve 24 TV. Yay. Yön. Murat Çiçek tören öncesi bir araya geldi.