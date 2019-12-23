Gurur gecesi

YOKTUR AİLE GİBİSİ

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne layık görülen iki genç isim Meryem Kılıç ve Emin Gürdamur, kendilerine yol açan, okuma ve yazma aşkı aşılayan ailelerine özel teşekkür ilettiler. Genç kalemler, ödül dolayısıyla, kendilerini daha çok yazmaya teşvik eden Star ailesine de teşekkür etti.

Tercüme Merkezi çağrısı

“Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü”ne layık görülen Emced İslam Emced, uzaklardan geldi. Pakistanlı şair törene eşi ile birlikte katıldı. Her Pakistanlının gönlünde taht kurmuş güzel bir ülkede olduğunu söyleyen şair, İslam ümmetinin en büyük lideri olarak nitelediği Erdoğan’ı görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Emced İslam “Müslüman ülkelerin daha iyi anlaşmalarının ve ortak problemlerinin daha iyi anlaşılması için ortak bir tercüme merkezinin önemini bir kere daha yinelemek istiyorum.” diye konuştu.

BESTECİ YÜCEL ARZEN: ERDOĞAN OLMASA BU YOLU YÜRÜYEMEZDİK

Necip fazıl ödülleri töreninde ‘Gündüz Geceye Muhtaç’ temasıyla hazırlanan kısa film gösterildi. Türkiye’nin dünyanın dört bir yanına uzanan şefkat eline vurgu yapan film, salondakilere duygu dolu anlar yaşattı. Daha sonra sanatçı Yücel Arzen, Kısakürek’in şiirlerinden oluşan iki bestesini seslendirdi. Fatih Belediyesi Gençlik Orkestrası öğrencileri de sanatçıya eşlik etti. Arzen ‘Sayın Erdoğan olmasaydı bu yolu yürüyemezdik’ diyerek, sanata ve sanatçıya desteklerinden ötürü Başkan Erdoğan’a teşekkürlerini iletti. Arzen ve korodakiler Erdoğan ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.