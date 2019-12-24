'Güzel Türkçe için Kutlu’ya dua edeceğiz'

24.12.2019 03:27 - Güncelleme: 24.12.2019 03:28

Hikmet ve Âhenk, Prof. Dr. Alpay Doğan Yıldız’ın yazar Mustafa Kutlu hikayeciliğine dair makalelerinden oluşan bir kitap. Eser, Kutlu hikayelerini, belirleyici iki kavram olarak hikmet ve âhenk açısından anlamaya ve anlatmaya gayret ediyor.

Dergah Yayınları’ndan yayımlanan kitap aynı zamanda, Kutlu külliyatıyla ilgili toplu bir bakış elde etme imkanı sunuyor. Prof. Dr. Yıldız, modern Türk hikâyesinde Mustafa Kutlu’nun önemini anlattı. “Kutlu’nun Türk hikâyesinde yeni bir sayfa açması iki defa oluyor” diyen Yıldız “İlki 1979’da Yokuşa Akan Sular’ı yayımlıyor. Farklı bir anlatım, dil. Ama Hoca asıl sesini, dilini 1981’de yayımlanan Yoksulluk İçimizde ile bulduğunu söylüyor. İslam sanatlarının temel niteliklerinden birini esas alıyorlar. Geleneği güne taşıyorlar. Bu önemli. Modern edebiyatımız için farklı bir şey. Bu hikâyelerde asıl yeni olan ise anlatma tarzı, dildir. Fazlalıkları atılmış, şiire yakın ama şiir değil diyelim” diye konuştu.

MUSTAFA KUTLU’DA ‘HİKMET VE AHENK’

İkinci yeni sayfanın da 2000’de Uzun Hikâye ile açıldığını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu: “Mustafa Kutlu bu sefer halk hikâyemizin, sözlü anlatma geleneğimizden beslenerek yeni bir anlatma tarzıyla okurun karşısına çıkar. Rahat, okurla konuşuyormuş gibi anlatır. Ama bu anlatım da ustalık ister.

Buyrun siz de yazın dendiğinde, yazılamaz.” Kutlu’nun ilk beş hikayesinde Anadolu insanın büyük şehre gelişini anlattığını belirten Yıldız, Mustafa Kutlu için Yunus Emre benzetmesinin yakıştığını söyledi ve ekledi: “Yakın zamanda Dede Korkut benzetmesi de yapıldı. Kutlu hikâyeleri elbette tükenmeyecek. Türkçemizin arı duru halini onda bulacağız. Ana dili Türkçe olan ve onu okuyan herkes, kendi dilini böyle güzel kayda geçirdiği için ona teşekkür, dua edecek.”