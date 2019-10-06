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Haftanın sanat rehberi

Her gün geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan İstanbul, bu hafta da yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak. İşte haftanın etkinliklerinden başlıklar...

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Üsküdar Belediyesi 2019-2020 kültür sanat sezonunu bu akşam Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Fatih Erkoç konseriyle açacak.             

• Kültürel hayata eşit katılıma olanak sağlamak amacıyla yedincisi düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali, 7-9 Ekim tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu’nda düzenlenecek.      

• Türk pop müziğin sevilen seslerinden Mirkelam, 11 Ekim’de Moda Kayıkhane Sahnesi’nde konser verirken, Beykoz Belediyesi’nin 2019-2020 kültür sanat sezonu da 11 Ekim’de Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi’nde başlayacak. Bu kapsamda usta oyuncu Altan Erkekli ve Veysel Diker’in sahne alacağı “Şifa Niyetine” oyununun gösterimi yapılacak ve “Türk Valsleri” konserinde şef-solist Cihat Aşkın ile solist Dilek Türkan sahne alacak.      

• Usta oyuncu Şener Şen’in hem yönettiği hem de oynadığı, 15-16 Haziran 1970 işçi olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan “Zengin Mutfağı” 7 Ekim’de Ateşehir DasDas Sahne’de izlenebilecek.       

• Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’in başrollerini paylaştığı “Vee Perde” oyunu 8 Ekim’de Bostancı Gösteri ve Kültür Merkezi’nde, Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncülerinden olan Mahşer-i Cümbüş, 9 Ekim’de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.     

• Yeşilçam oyuncusu Ediz Hun’un ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşacağı, Agatha Christie’nin ölümsüz eseri “On Küçük Zenci”, 11, 12 ve 13 Ekim’de Kadıköy Tiyatro Ak’la Kara’da tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

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