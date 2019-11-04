Haftanın sanat rehberi

TİYATRO

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında bu hafta 9 oyun sahnelenecek. Tiyatroseverler, 6-9 Kasım’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde John Patrick’in kaleme aldığı “Tatlı Kaçık”, Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun öncü ismi İbnürrefik Ahmet Sekizinci’nin oyunu “Hisse-i Şayia” (Bir Evlilik Komedisi), Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde Carlo Goldoni’nin kaleme aldığı Aslı Öngören’in yönettiği “İki Efendi’nin Kuşağı”nı izleyebilecek. Ay Karmela, Bizim Aile, Amanvermez Avni, Can Yeleği ve Şahane Züğürtler ŞT’nin diğer oyunları. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda 5 - 9 Kasım arasında Mecidiyeköy Büyük Sahne’de Patrick Süskind’in kaleme aldığı “Kontrbas”, Cevahir Sahneleri Salon 1’de “Hırçın Kız”, Üsküdar Stüdyo Sahne’de “Filozof Ahmed”, Kozyatağı Kültür Merkezi’nde “Kosovalı Peer Gynt” izleyiciyle buluşacak. Ayrıca 5-10 Kasım’da Üsküdar Tekel Sahnesi’nde “Kaçış 3: Kıyamete Çağrı”, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de “Bir Nefes Dede Korkut”, 7-9 Kasım’da ise Garibaldi Salon 2’de Zafer Algöz’ün yönettiği “Aziz Dostum Çehov” eseri sunulacak.

KONSER

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 4 Kasım’da Hakan Şensoy’un yönetiminde “Bukalemun Projesi” adlı Anadolu rock konseri, 6 Kasım’da CRR Türk Müziği Topluluğu konseri, 8 Kasım’da Atatürk’ü anma konseri, 9 Kasım’da ise Burak Bilgili, Karen Gardeazabal ve Gökhan Aybulus’un sahne alacağı “Şan Resitali” gerçekleşecek. Filistin ve Lübnan mülteci kamplarında yaşayan Filistinli çocuklara müzik eğitimi veren Al-Kamandjati Derneği, Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde, 5 Kasım’da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Kardeşlik Ezgileri Konseri” verecek.