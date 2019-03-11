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Hakan Altıner kimdir? Hangi projelerde yer almıştır?

Son dönemde İstanbullu Gelin dizisiyle izleyicilerin beğenisini toplayan usta oyuncu Hakan Altıner, televizyon izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Birçok dizi, sinema ve tiyatro eserinde yer alan usta Hakan Altıner, 9 Mayıs 1952 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi’nden 1970 yılında lise eğitimini bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümünü tamamladı.

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Türk televizyon tarihinde birçok projede yer alan tiyatro sanatçısı Hakan Altıner,  kendisini tiyatro sanatının içerisinde nasıl bulduğunu, Türkiye'de tiyatronun gelişimini ve geldiği noktayı aksam.com.tr’ye anlattı. Birçok dizi, sinema ve tiyatro eserinde yer alan usta Hakan Altıner, 9 Mayıs 1952 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi’nden 1970 yılında lise eğitimini bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümünü tamamladı.

 

HAKAN ALTINER’İN RÖPORTAJI İÇİN TIKLAYINIZ

 

HAKAN ALTINER KİMDİR?

 

Hakan Altıner, 9 Mayıs 1952 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. İstanbul Erkek Lisesi’nden 1970 yılında mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümünü bitirdi.

 

Hakan Altıner, 1974 yılında oyunculuk yapmaya başladı. Aynı zamanda İstanbul Belediye konservatuarında öğretim üyeliği yaptı.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında 5 yıl müdür olarak görev yaptı. Daha sonra da Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi’nde de 5 yıl Genel Sanat Yönetmenliği yaptı.

 

2003 yılında, Şehir Tiyatroları’ndan kendi isteğiyle emekli olan Hakan Altıner, 2002 yılında eşi İpek Kadılar Altıner ile ve Ebru Cündübeyoğlu, Ayda Aksel, Demet Evgar, Can Gürzap, Nedret Güvenç ve bir grup tiyatro sanatçısı ile birlikte kurdukları Tiyatro Kedi‘de sanat yönetmenliği, rejisörlük ve oyunculuk yapmaktadır. Dialog Anlatım İletişimin kurucusu ve yöneticisidir ve orada konuşma derslerine girmektedir.

 

Hakan Altıner, İpek Kadılar ile evlidir.

 

 

HAKAN ALTINER’İN OYNADIĞI DİZİLER

 

Kurtuluş

 

Olacak O Kadar 1986

 

Yaz Evi (Ferit) 1993

 

Köstebek (Savcı Metin) 1999

 

Hicran

 

Can Dostum (dizi)Can Dostum (Haluk) 1999

 

Hayat Bilgisi (Metin Şahiner) 2003

 

Selena Ekrem Aykar 2006

 

Adanalı (Emniyet Müdürü) 2008

 

Ne Münasebet (Hamdi) 2015

 

İstanbullu Gelin 

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