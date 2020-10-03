AA 03 Ekim 2020 Cumartesi 11:50 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 11:50

Kentteki biyo çeşitliliğin kayıt altına alınması ve tarihi yapıların ortaya çıkarılması amacıyla çalışma yürüten Hakkari Üniversitesi akademisyenleri, Akkuş köyü Çetintaş mezrasında Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 odalı kaya mezarı tespit etti.

Mezarlıkta inceleme yapan Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ömer Tanyürek, AA muhabirine, Urartu dönemine ait mezarın 3 odadan oluştuğunu söyledi.

Tanyürek, "Çok odadan oluştuğu için buna kral mezarı diyebiliriz. Urartuların çıkış dönemine ait bir kaya mezarı. Yüzey araştırması sonucunda yapılış itibarıyla bölgedeki en eski kaya mezarı olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Kilit aksamından mezarın erken dönemlere ait olduğunun anlaşıldığını aktaran Tanyürek, şunları kaydetti:

"Buna yönelik makale hazırladık. Urartuların bölgedeki varlığını bununla ispatlayabiliyoruz. Bölgede bilimsel çalışmalar çok yapılmamış. Bilimsel çalışmalar arttıkça Hakkari'nin kültürel mirasının ne kadar zengin olduğunu herkes görecek, tarihe de daha çok katkı sunacaktır. Sayın rektörümüzün de teşvikiyle araştırmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar sayesinde inşallah güçlü bulgular da elde edeceğiz."

Bölgenin eski adının Hergöl olarak bilindiğini dile getiren Tanyürek, "Burayı da Hergöl Kaya Mezarı olarak yayınladık. Koruma altına alınırsa kültürel mirasımızı daha uzun yıllara taşıyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.