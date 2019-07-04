Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı
Sanatçı Haldun Dormen sevenlerini korkuttu. Dormen, hastaneye kaldırıldı.
Türk sinema ve tiyatrosunun efsane ismi Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı.
Dormen'in bağlı bulunduğu ajansın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uyluk kemiği kırığı sebebiyle hastaneye yatırıldığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı.
Sanatçı Dormen’in bu kırığı nasıl yaptığı ise belirtilmedi.
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