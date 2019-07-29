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Halil İnalcık milli duygularda en ufak gerileme yaşamadı

Prof. Dr. Merhmet İpşirli: Halil İnalcık tarafsız bir tarihçiydi ama hiçbir zaman ülkesinin değerlerinden kopmadı. Hatta ABD vatandaşlığı teklifini dahi kabul etmedi. Milli duygularında en ufak bir zedelenme, gerileme olmamıştır.

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Üç yıl evvel ahirete irtihal eden merhum tarihçi Halil İnalcık, eserleri ve hizmetleriyle konuşulmaya devam ediyor. Osmanlı tarihi alanında dünya çapında bir otorite olan, araştırmalarıyla tarih yazımında çığır açan Prof. Dr. Halil İnalcık, tarafsız bir tarihçi olarak ülkesinden hiç kopmadı. Onun bu özelliğine değinen Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İpşirli, İnalcık’ın kendisinden önceki yerli ve yabancı tarihçilerden önemli ölçüde istifade ettiğini ve hiçbir zaman unutulmayacak derin izler bıraktığını söyledi. 

İpşirli, “Şeyh-ül Müverrihin” yani “Tarihçilerin Şeyhi” veya “Kut’ül  Müverrihin” sıfatlarının İnalcık’a layık sıfatlar olduğunu ifade etti. İpşirli, İnalcık’ın çalışmalarında inanılmaz bir disiplin ve metot düzgünlüğü olduğunu, özellikle arşive, Osmanlı kaynaklarına çok değer verdiğini dile getirdi. 

BATILILAR ŞİRİN GÖRÜNÜR AMA… 

İpşirli, İnalcık’ın Amerika’da birçok insan yetiştirdiğini, bu akademisyenlerin onun fikirlerini devam ettirdiğini söyledi. İnalcık’ın tarafsız bir tarihçi olduğunu ama hiçbir zaman ülkesinin değerlerinden kopmadığını, hatta ABD vatandaşlığı teklifini dahi kabul etmediğini vurgulayan İpşirli, “Bir görüşmemizde ‘Batılılar bizim yüzümüze gülerler, şirin görünürler ama her zaman bizi hakir görürler.’ demişti. Hoca dünyada çok insan tanımış, ahbaplıklar kurmuş ama milli duygularında en ufak bir zedelenme, gerileme olmamıştır. Zaten o duygularla da vefat etti. Gönül verdiği, adına pek çok makale yazdığı Fatih’e hayrandı. Layık olduğu yere, Fatih haziresine defnedildi. Ruhu şad olsun” değerlendirmesinde bulundu.      

Ekipler daha iyi bir hizmet için zoru başardı!

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