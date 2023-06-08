Türkiye'de kültür sanat yaşamını zenginleştirmeyi, emanetçisi olduğu değerleri koruyup geliştirerek yeni nesillere ulaştırmayı amaçlayan VakıfBank, Türk halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu anısına düzenlenen konserde ünlü sanatçıları müzik severlerle buluşturdu. 7 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde Âşık Veysel'e ithafen "Uzun İnce Bir Yoldayız" başlığı ile gerçekleştirilen etkinlikte, Şef Turan Sağer'in yönettiği Senfonik Anadolu Orkestrası eşliğinde bağlama sanatçısı Ümit Yılmaz ve konuk sanatçı olarak Gülay sahne aldı. Konserde "Güzelliğin On Para Etmez", "Ben Gidersem Sazım Sen Kal Dünyada Hey", "Mecnunum Leylamı Gördüm", "Kara Toprak" ve "Uzun İnce Bir Yoldayım" gibi usta ozanın repertuvarındaki kült eserlerinden oluşan 12 eser seslendirildi.

Türkiye'de âşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul gören Âşık Veysel'in anısına gerçekleştirilen konserde sahne almaktan gurur duyduğunu belirten sanatçı Ümit Yılmaz, "Zorluklarla dolu yaşamını sazı ve sözü ile renklendiren, saz şiiri geleneğinin büyük ismi Aşık Veysel'in anıldığı konserin bir parçası olduğum için mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle böylesine müstesna bir değeri ölümsüz kılmak ve dinleyicilere sunmak için bu etkinliğe destek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gecenin sunuculuğunu üstlenen Yetkin Dikinciler ise, "Âşık Veysel'in iki gözü görmezdi ama bilirsiniz ki gözler görmeyince gönül gözü sonuna kadar açılır. İşte böylesine bir ozanla karşı karşıyayız. Ümit Yılmaz ile ona ithafen bir hayal kurduk. Ben de Âşık Veysel'in ruhuna tercüman olmaya çalışırken bir yandan da onun sazıyla kendime tercüman olmaya çalıştım. Bu duygudaşlık benim için çok kıymetli." dedi.

Vefatının 50'nci yıl dönümü olan 2023 "Âşık Veysel Yılı" kapsamında, VakıfBank'ın katkılarıyla sahnelenen "Uzun İnce Bir Yoldayız" adlı konserde ünlü ozanın bu topraklarda doğan ve gönüllere dokunan eserleri dinleyiciyle buluştu.