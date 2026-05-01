“Haneden Dökülenler Karma Eserler Sergisi 4” sanatseverlerle buluşuyor

Küratörlüğünü Hüma Ece ve Zeynep Güneysu'nun üstlendiği sergi, farklı ifade biçimlerini ve bireysel hikayeleri ortak bir zeminde buluşturuyor. Resim başta olmak üzere çeşitli teknik ve yaklaşımlarla üretilmiş eserler, izleyiciye hem estetik hem de düşünsel bir deneyim alanı açmayı hedefliyor.

Bu sergiyi özel kılan unsurlardan biri ise, sanatçı kadrosunun tamamının ev hanımlarından oluşması ve eserlerin yaşamın tam da kalbinden, evden çıkıyor olması... "Haneden Dökülenler", ev içinden doğan üretimleri sanatın merkezine taşıyarak, görünmeyeni görünür kılan güçlü bir kadın anlatısı kuruyor. Gündelik hayatın ritmi, deneyimi ve duygusu; bu sergide estetik bir dile dönüşerek izleyiciyle buluşuyor.

"Haneden Dökülenler" sergi serisi, her edisyonunda sanatçıların iç dünyalarından süzülen eserleri görünür kılarken, sanatın birleştirici gücünü vurgulamayı sürdürüyor. Dördüncü edisyonuyla izleyici karşısına çıkan sergi, bireysel anlatımların kolektif bir hafızaya dönüştüğü özgün bir seçki sunuyor.

Sergi, 02 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.00'de gerçekleşecek açılışla başlayacak ve 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

BirSanat Galeri'de gerçekleşecek sergi, tüm sanatseverlere eşsiz bir deneyimin kapılarını açıyor. Öte yandan Birsanat.com üzerinden Online Sergi sistemi ile dijital erişim imkânı da sunulacak sergide sanatseverlerin sergiye kolaylıkla ulaşabilmesi sağlanacak.

SERGİ BİLGİLERİ

Sergi: Haneden Dökülenler Karma Eserler Sergisi 4

Tarih: 02-09 Mayıs 2026

Açılış: 02 Mayıs 2026, 12.00

Ziyaret Saatleri: 10.00-22.00

Küratörler: Hüma Ece, Zeynep Güneysu

Adres: Selamiali Mah. Gazi Cad. 32/A, Üsküdar / İstanbul (Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nin 200 m aşağısı)

Sanata gönül vermiş herkesi bir araya getirecek olan "Haneden Dökülenler Karma Eserler Sergisi 4", tüm sanatseverleri hem bireysel hem de kolektif bir keşif yolculuğuna davet ediyor.

Sergide eserleri yer alan sanatçılar:

● Aslı Baltacıoğlu

● Ahsen Üstün

● Berrak Kulak

● Betül Sena Gizlice

● Betül Yılmaz

● Betül Yüksel

● Dilek Gümüştop

● Elif Aksoy

● Elif Erhal

● Esma Akça

● Esra Satoğlu

● Gülsüm Büyüknalbant

● Hatice Türkmen

● Hüma Ece

● Hüsnüye Ekmekçioğlu

● Kübra Özkara

● Merve Tenekeci Can

● Merve Kösdağ

● Nihan Tever

● Öznur Özdemir

● Sabire Şuzan

● Safiye Zeynep Uğur

● Saliha Kübra Osmanoğlu

● Sema Aydoğan

● Sevban Kerpiççi

● Simgenaz Demir

● Tülay Akbulut

● Zeynep Güneysu

● Zeynep İman

● Zeynep Kurtuluş

● Zeynep Peker