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Kültür Sanat

Harry Potter Return to Hogwarts'ı nereden izleyebilirim? Harry potter return to hogwarts Türkiye'de yayınlanacak mı?

Harry Potter Return to Hogwarts, 2022'nin ilk gününde yayınlandı. Sinema tarihinin en çok sevilen serileri arasında olan Harry Potter'ın yeni filmi için meraklı arayış başladı. Harry Potter hayranları için 20. yıla özel olarak Harry Potter: Return to Hogwarts adı verilen bir program çekildi. Serinin hayranları 'Harry Potter Return to Hogwarts'ı nereden izleyebilirim?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Buna göre Harry potter return to hogwarts Türkiye'de yayınlanacak mı? İşte detaylar...

2 Ocak 2022 Pazar 17:47 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 17:47
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Harry Potter Return to Hogwarts'ı nereden izleyebilirim? sorusu, programın yayınlanmasıyla birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Başrollerinde; Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint'in yer aldığı bu program, Harry Potter'ın Türkiye'deki hayranları tarafından merak konusu oldu. Program HBO Max'ta yayına girdi. Peki Harry potter return to hogwarts Türkiye'de yayınlanacak mı?

Harry Potter film serisinin yetenekli başrol oyuncuları ve 8 filmlik seri boyunca ana karakterlere eşlik eden yardımcı karakterlerle filmin vazgeçilmez olmasında payı olan Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton ve Tom Felton gibi pek çok isim Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts özel toplanma programı ile bira araya geldi. Program, yeni yılın ilk gününde yayınlandı. Peki Harry Potter: Return to Hogwarts nereden izlenir? İşte detaylar...

HARRY POTTER RETURN TO HOGWARTS'I NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Harry Potter: Return to Hogwarts adı verilen proje, yeni yılın ilk gününde yayınlandı.

Program, HBO Max'te yayınlandı. Serinin Türkiye'deki takipçileri ise Harry Potter: Return to Hogwarts'ı izlemek için arayışa koyuldu.

HBO Max'te yayınlanan Harry Potter: Return to Hogwarts'a Türkiye'den direkt olarak erişim şu anda bulunmuyor. HBO Max henüz ülkemizde hizmet vermemekte.

HARRY POTTER 2022 TÜRKİYE'DE YAYINLANACAK MI?

Harry Potter tutkunları için 20. yıla özel gerçekleşecek bu buluşmanın uluslararası gösterimlerinin daha sonra çeşitli platformlardan yapılması bekleniyor.

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