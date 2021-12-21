21 Aralık 2021 Salı 11:12 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 11:12

Harry Potter oyuncularını serinin 20. yılında bir araya getiren Return to Hogwarts'tan yeni fragman yayınlandı. İzleyicilerin, Harry Potter ekibini yeniden göreceği 'Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts' Ocak 2022'de yayınlanacak. Peki Harry Potter 22 ne zaman çıkacak? İşte yeni fragman

Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson üçlüsünün başı çekeceği özel bölümün tam adı Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts olarak geçiyor. İşte o özel bölümden yayınlanan fragman...

HARRY POTTER: RETURN TO HOGWARTS'TAN YENİ FRAGMAN

Harry Potter'ın yeni filmi Return to Hogwarts, 2022 yılında Türkiye'ye gelecek. HBO Max'in ev sahipliği yaptığı Harry Potter'ın yeni filmi 01.01.2022'de izleyici karşısına çıkacak.

Önümüzdeki sene Türkiye pazarında açılacak olan HBO Max'in ev sahipliği yaptığı bölüm, 2022 Ocak 1'de yayınlanacak.

HARRY POTTER RETURN TO HOGWARTS OYUNCULARI KİMLER?

Harry Potter'ın yeni filmi Return to Hogwarts'ta; Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis ve Evanna Lynch yer alacak.