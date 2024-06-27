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Kültür Sanat

Harry Potter'ın ilk baskı çizimi rekor bir fiyata satıldı

Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ilk baskısı için yapılan orijinal suluboya çizimi, 1,9 milyon dolarla 'en değerli Harry Potter eseri' oldu.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 09:53 - Güncelleme:
Harry Potter'ın ilk baskı çizimi rekor bir fiyata satıldı
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Dünya'da satış rekorları kıran serinin ilk kitabı Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ilk baskısı için yapılan orijinal suluboya çizimi, 1,9 milyon dolarla 'şimdiye kadar açık artırmada satılan en değerli Harry Potter eseri' oldu.

BBC'nin haberine göre, müzayede evi "Sotheby's"ten yapılan açıklamada, eserin 400 ila 600 bin dolara alıcı bulunmasının beklendiği bildirildi.

AÇIK ARTIRMA 10 DAKİKADA SONA ERDİ

Açık artırmanın 10 dakikada sona erdiği belirtilen açıklamada, Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ilk baskısı için yapılan orijinal suluboya çiziminin 1,9 milyon dolara satıldığı ifade edildi.

Açıklamada, müzayedede alıcı bulan eserin "şimdiye kadar açık artırmada satılan en değerli Harry Potter eseri" olduğu kaydedildi.

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