Harry Potter'ın yazarı Taylor Türkiye'de: Uzun süredir hayalini kuruyordum

Kitaplarını imzalamak ve okurlarıyla buluşmak üzere İstanbul'a gelen Taylor, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirterek, "Uzun süredir İstanbul'a gelmenin hayalini kuruyordum. Burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

Doğup büyüdüğü İngiltere'de sanat eğitimi aldıktan sonra Harry Potter'ın da aralarında bulunduğu pek çok popüler kitaba illüstrasyonlarıyla katkıda bulunan Taylor, uzun süre küçük çocuklar için illüstrasyonlar yaptığını, son 5 yıldır da daha büyük yaş grupları için kitap yazmaya başladığını söyledi.

Thomas Taylor, kaleme aldığı "Tuhaf Deniz Kasabası" serisinin Türkiye'de ilgi görmesinin çok heyecan ve onur verici olduğunu belirterek, seriye ilişkin "Hikaye, deniz kenarındaki büyülü, gizemli ve maceralı bir kasabada geçiyor. Bu kasabadaki hikayeler ve efsaneler olmaları gerektiğinden birazcık daha fazla canlı gibi." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRK OKURU BENİM ÜLKEMDEKİLERDEN DAHA HEVESLİ"

Hikayelerini Türk okuyucunun beğendiğini dile getiren İngiliz yazar, "Etrafı denizlerle çevrili olduğu için İngilizler gibi, Türklerin de denizle ilgili mitlere ve efsanelere ilgi duyduğunu düşünüyorum. İki ülke arasında, tarihi mekanlar ve geçmişteki kültür bakımından benzerlik var. Bu nedenle efsaneler ve masallar çok ilgi görüyor." ifadesini kullandı.

Taylor, İstanbul'da katıldığı etkinliklerde tanışmak üzere yanına gelen okurlarının, öyküleri ve kitapları hakkında heyecanla sorular sorduklarına dikkati çekti.

Okurlarından pek çok hediye aldığını da sözlerine ekleyen Taylor, "Çok güzel bir bağ oluştu aramızda. Hayat hikayem ve yaşadığım şehirle ilgili araştırma yapan biri bunu bir esere dönüştürerek benimle ilgili bir model yapıp getirmiş. Bunu örnek verebilirim. Özellikle genç okuyucular okumaya çok istekli. Okuma alışkanlığı bazı yerlerde kayboluyor. Türk okuru benim ülkemdekilerden daha hevesli ve bu bana çok etkileyici geldi." dedi.

Romanlarının filme çekilmesiyle ilgili bir teklif geldiğini fakat bazı problemlerden dolayı bunun gerçekleşmediğini aktaran yazar, bir televizyon dizi uyarlaması için görüşmelerin devam ettiğini, hikayelerinin filme çekilmeye uygun olduğunu söyledi.

- "KELİMELERİ KEŞFETMEK, RESİMLERDEN DAHA ÇOK İLGİMİ ÇEKİYOR"

Thomas Taylor, dördü Türkçe'ye çevrilen 8 romanı bulunduğunu ayrıca sayısını hatırlamadığı kadar çocuk kitabına çizimleriyle katkıda bulunduğunu belirterek, "Şu anda yeni bir seri fikrim var. Fakat bu bir sır ve size söyleyemem maalesef. Daha üzerinde yeni çalışmaya başladım." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul'da bulunduğu sürede, Türkçe "Merhaba", "Teşekkür ederim" ve "çay" demeyi öğrendiğini dile getiren yazar, şunları ekledi:

"Bugünlerde daha çok yazı yazmayı seviyorum ama illüstrasyonu da çok seviyorum. Şöyle diyebilirim, 'Bu aralar kelimeleri keşfetmek, resimlerden daha çok ilgimi çekiyor.' 16 ve 18 yaşlarında iki oğlum var. Kitaplarımı küçükken okuyorlardı fakat artık roman okumak için fazla havalı ve büyük olduklarını düşünüyorlar. Ama bence gizli gizli hala okuyorlar."

Türkçe yayınlanan 4 kitabı bulunan Taylor'ın "Tuhaf Deniz Kasabası" serisinde "Malamander", "Gargantis" ve "Shadowghast - Karakasvet" romanları ile dördüncü kitabı "Festergrimm" Genç Timaş tarafından okuyucunun beğenisine sunuldu.