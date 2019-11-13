Hasan Aycın ile çizginin ötesinde

Sanatçının tarzı, tavrı, eğildiği konular, hassasiyetleri ve detaylarında kendi yaşamının izlerini saklayan eserlerinden oluşan “Çizginin Ötesinde” sergisi, 27 Aralık tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretlerine açık olacak.

Panel de yapılacak

Yine 20 Kasım Çarşamba günü saat 19:30’da, “Çizginin Ötesinde” sergi açılışının akabinde, usta sanatçının sanatındaki 41. yılına ithaf edilmiş, moderatörlüğünü Cemal Şakar’ın üstleneceği, Ali Emre, Murat Pay ve Güray Süngü’nün Hasan Aycın’ın sanatı ve eserlerini irdeleyeceği, “Sanatının 41. Yılında Hasan Aycın” paneli gerçekleştirilecek.