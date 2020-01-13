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Kültür Sanat

Hasankeyf'te kurtarma kazıları tamamlanıyor

Ilısu Baraj Gölü altında kalacak tarihi eserlerin kurtarılması amacıyla yürütülen kazılarda sona gelindi.

AA13.01.2020  12:27 - Güncelleme: 13.01.2020  12:27

Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu barajlar kategorisinde, gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından Atatürk Barajı'ndan sonraki ikinci büyük konumundaki Ilısu Barajı'nda su tutma işlemi sürüyor.

Buna bağlı olarak su seviyesinin yükselmesi dolayısıyla tarihi Hasankeyf'teki Atatürk Ortaokulu bahçesinde yoğunlaşan kazı çalışmalarının bu ay sonunda tamamlanması hedefleniyor.

15'i arkeolog 79 kişinin katılımıyla Ilısu Barajı ve HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma çalışmaları kapsamında Kültürel Park Alanına taşınan Er-Rızk Camisi mevkisi ile Atatürk Ortaokulu bahçesinde yürütülen kazıda, Artuklular dönemine ait sikke ve mozaik parçaları, medrese ve hamam ile su kanalının kalıntıları bulundu.

- TAŞINAN ESERLERİN ALTINDAN TARİH ÇIKTI

Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baraj göl alanından etkilenen Hasankeyf Aşağı Şehir'de yer alan Zeynelbey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Orta Kapı, Kızlar (Eyyubi) Camisi Doğu ve Batı Bloku, Kızlar (Eyyubi) Camisi Kuzey ve Güney Duvarı, Süleyman Han Camisi külliyesi, taç kapı ve çeşmesi ile Süleyman Han Camisi külliyesi ve minaresinin taşındığını söyledi.

Baraj suyunun Hasankeyf içine ulaşmadan kazı çalışmalarının tamamlanacağını belirten Koç, şöyle konuştu:

"Yıkılan çarşının altında neler olduğu, kent tarihiyle ilgili bilinmeyenleri ortaya çıkarmak üzere kazı çalışmaları yapıldı. Er-Rızk Camisi ve Atatürk Ortaokulu bahçesindeki kazılarda mozaik parçaları, sikke, medrese, hamam ile atık ve temiz su kanalının kalıntıları ortaya çıkarıldı. Bu kalıntılardan Hasankeyf'te döneminin çok ilerisinde bir kentleşmenin olduğunu görüyoruz."

- 65 METREYE YÜKSELDİ

Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı da Ilısu Barajı'nda su seviyesinin hızla yükseldiğini söyledi.

Kösalı, baraj gölünde su miktarının 1 milyar 250 milyon metreküpe, yüksekliğinin ise 65 metreye ulaştığını vurguladı.

Arkeolojik kazının sürdüğünü belirten Kösalı, şöyle devam etti:

"Kazılarda çıkan eserler müzeye taşınarak çalışmalar tamamlanacak. Son olarak Hasankeyf'te okul bahçesinde kazı çalışmaları yapıldı, bir de Er-Rızk Camisi yanında çalışma yapıldı bunlar da tamamlanma aşamasında. Su, Hasankeyf'e yetişmeden önce kazı çalışmaları tamamlanacak."

- MÜZEDE SERGİLENECEK

Kazı çalışmalarında ortaya çıkan eserlerin kent tarihine önemli ışık tuttuğunu dile getiren Koç, "Buradan ortaya çıkan eserleri üç boyutlu olarak Hasankeyf Müzesi'nde de görme imkanımız olacak. Taşıdığımız eserlerin dışında kalan Hasankeyf'in bilinmeyen yönlerini de burada belgeleyerek yöreye gelecek olan ziyaretçilerimizin görmelerini sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

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