Yazar Elif Sönmezışık’ın, yeni deneme kitabı Hasbelkader İstanbul okuyucuyla buluştu. İstanbul’u İstanbul yapan semlerde dolaşırken okuyucuyu eski-yeni çağrışımlarla gezintiye çıkaran yazılar, dünü ve bugünüyle kadim İstanbul’u merkeze alıyor.

Dünya Bizim Kitaplığı’nde çıkan denemeler kitabı beş bölümden oluşuyor. “Müjdesi”, “Letafeti/Rüzgârı”, “Hakikati”, “Yansıması” ve “Gölgeleri” başlıklarında toplanan yazılar, tarihî anekdotları, şehrin klasik silueti için yazılıp çizilenler üzerine kronolojik aktarımları, şahsiyetleri, bugünün yaşanan İstanbul’una dair küçük gezintiler eşlik ettiği izlenimleri ve yorumları içeriyor.

Mısralardan satırlara, kubbelerden minarelere, Haliç’ten Boğaz’a uzanan, övüldükçe çoğalan ve çoğaldıkça övülen İstanbul’un çağlar boyu neden dünyanın gözdesi olduğu sorusuna cevap arayan kitap, alıntı, inceleme ve izlenimler eşliğinde değerlendirmelerde bulunuyor. Ayrıca bugünün metropol şehrinin kesintisiz hayretlerini kaydeden denemeler, mikro güzelliklere sinmiş kıyı köşe temsilî hayatları da ihmal etmiyor.