Hasbelkader İstanbul
Yazar Elif Sönmezışık’ın yeni deneme kitabı ‘Hasbelkader İstanbul’, şehrin semtlerinde dolaştırdığı okura, çağrışımlarla dolu bir yolculuk vaat ediyor.
Yazar Elif Sönmezışık’ın, yeni deneme kitabı Hasbelkader İstanbul okuyucuyla buluştu. İstanbul’u İstanbul yapan semlerde dolaşırken okuyucuyu eski-yeni çağrışımlarla gezintiye çıkaran yazılar, dünü ve bugünüyle kadim İstanbul’u merkeze alıyor.
Dünya Bizim Kitaplığı’nde çıkan denemeler kitabı beş bölümden oluşuyor. “Müjdesi”, “Letafeti/Rüzgârı”, “Hakikati”, “Yansıması” ve “Gölgeleri” başlıklarında toplanan yazılar, tarihî anekdotları, şehrin klasik silueti için yazılıp çizilenler üzerine kronolojik aktarımları, şahsiyetleri, bugünün yaşanan İstanbul’una dair küçük gezintiler eşlik ettiği izlenimleri ve yorumları içeriyor.
Mısralardan satırlara, kubbelerden minarelere, Haliç’ten Boğaz’a uzanan, övüldükçe çoğalan ve çoğaldıkça övülen İstanbul’un çağlar boyu neden dünyanın gözdesi olduğu sorusuna cevap arayan kitap, alıntı, inceleme ve izlenimler eşliğinde değerlendirmelerde bulunuyor. Ayrıca bugünün metropol şehrinin kesintisiz hayretlerini kaydeden denemeler, mikro güzelliklere sinmiş kıyı köşe temsilî hayatları da ihmal etmiyor.
Portre
Elif Sönmezışık
1978 yılında İstanbul’da doğdu. Konya Selçuk Üniversitesi’nden el sanatları öğretmeni olarak mezun oldu. Sönmezışık’ın 2014 yılında yayınlanmış Cemreler adlı kitabı bulunuyor. 2017 yılında, Yeniden İstiklal / 41 Yazarın Kaleminden 15 Temmuz Destanı (Mihrabad Yayınları, 2017) kitabını derleyen Sönmezışık, Yeni Söz gazetesinde yayımlanan haftalık kültür sanat yazılarıyla 2017 Yılı Türkiye Yazarlar Birliği Basın Fıkra Yazarı Ödülü’nü aldı.
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