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Hasılat payı eşit olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinemada bilet tartışmaları konusunda, “Hasılat payı vergiler çıktıktan sonra eşit olacak. Bizim önerdiğimiz şekilde geçerse yasa, bilet tartışması kalmayacak” dedi.

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Sanat dünyasında son günlerin en hararetli tartışma konusu olan ‘sinema bilet fiyatları’na ilişkin konuşan Kültür ve Turizm Bakanı M. Nuri Ersoy “Önümüzdeki haftalarda sıkıntı kalmayacak diye düşünüyorum. Sinema yapımcıları, sinema salonları ile ilgili asıl sıkıntı, şeffaflık. Hasılat şeffaf şekilde kimsenin kafasında şüphe uyandırmayacak şekilde tespiti gerekiyor. Bununla ilgili yazılımı devreye sokuyoruz” dedi. 

Yazılım hakkında bilgi veren Ersoy, “E-biletten tutun da hasılatın yapımcılar tarafından anlık görülebileceği bir uygulama. Herke kendi filmi ile ilgili salondaki anlık seyirci sayılarını, hasılat gelirlerini alık görüp kayıt alabilecekleri bir sistem” ifadelerini kullandı. 

DEVLET DE PAYDAŞ

Sadece sanatçılar ve sinema salonlarının değil, devletin de olayın paydaşı olduğuna vurgu yapan Bakan Ersoy  “Rusüm gelirleri ile gelişmekte olan sinema sektörü, yapımcıları desteklenmekte. Yazılımla kayıt dışında olan bilet gelirlerini kontrol altına almış olacağız. Uzun yıllardır tartışma konusu olan vergiler çıktıktan sonra hasılatın paylaşımı var. Adı konmamış etik kurallar var. Etik kuralların resmileşmesini istiyoruz” dedi.

DÜZENLEME ŞART!

Promosyonla ilgili düzenleme yapmaları gerektiğini söyleyen Ersoy, “Kendi önerilerimizi gönderdik. Meclis’te tartışılacak. Kabul görürse geçecek. Önemli olan hasılatın eşit şekilde dağıtılmasıdır. Promosyonla biletin payını aşağı çekiyorsanız, net hasılatta eşitliği bozmuş oluyorsunuz. Eşitlik ilkesini bozmuş oluyorsunuz” diye konuştu. Ersoy “Hasılat payı vergiler çıktıktan sonra eşit olacak. Bizim önerdiğimiz şekilde geçerse yasa, bilet tartışması kalmayacak” dedi. 

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