Dünyada Reis-ül Hattatin yani “Hattatların Reisi” kabul edilen, yeryüzünün dört bir yanındaki mabetlerde imzası bulunan, son büyük projeleri Büyük Çamlıca Camisi ile Malezya’daki Sri Sendayan Camisi’nin hatlarını kaleme alan 82 yaşındaki Hattat Hasan Çelebi, 40 yıl önce yazımına başladığı Kur’an-ı Kerim’i gelecek yıl yayımlamayı planlıyor. Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı İnci köyünde 1937 yılında dünyaya gelen hat sanatının yaşayan büyük ustası Hasan Çelebi, 24 yaşında başladığı hat sanatında kendisini geliştirmek için dönemin en ünlü ustalarından dersler aldı. Hattat Hamid Aytaç’tan sülüs-nesih, Kemal Batanay’dan ta’lik- rik’a meşk edip icazet alan Hasan Çelebi’nin ustalığı, cami yazıları, özel hat koleksiyonu ve sergileri ile ülke sınırlarını aştı. Dünyanın farklı coğrafyalarında 100’e yakın icazetli talebesi bulunan Hasan Çelebi, Hamid Aytaç’tan sonra en çok öğrenci yetiştiren hat ustası oldu. 58 yıldır kalemi elinden hiç düşürmeyen Hattat Hasan Çelebi, son büyük projelerini Büyük Çamlıca Camisi ile Malezya’daki Sri Sendayan Camisi için yaptı. Hattat Hasan Çelebi’nin, Süleymaniye, Selimiye, Rüstem Paşa camilerindeki hat yazılarını yazan Kanuni Sultan Süleyman döneminin ünlü hattatı Hasan Çelebi ile hem isim hem de mesleki anlamda benzerliği dikkati çekiyor. Reis-ül Hattatin Hasan Çelebi, 1980’li yıllarda yazımına başladığı Kur’an-ı Kerim’i tamamlayarak gelecek yıl yayımlamayı planlıyor.

GÜNDE 30 SAAT ÇALIŞIN

Ömrünü adadığı hat sanatına ilişkin konuşan Çelebi “Bazen soruyorlar; ‘En iyi yaptığın eser?’ Henüz yapmadım diyorum çünkü daha iyisini yapacağımı ümit ediyorum da onun için” dedi. “Teknolojiden faydalanılıyor ama yine de bu yöntemle hat sanatı icra edilmez” diyen Çelebi, sözlerine şöyle devam etti: “Hoca ile irtibat kuracak, ‘Hatam varsa düzelteyim’ diyecek. Bazıları bunu demiyor. İcazet aldıktan sonra ‘Oldum, bittim.’ diyor. Talebelerim soruyor; ‘Günde kaç gün çalışalım?’ Onlara diyorum ki günde 30 saat çalışın. Hattat olmak istersen, böyle bir performans istiyor.”