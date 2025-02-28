''Hattatların Reisi'' Hasan Çelebi için Ürdün'de taziye defteri

Amman'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından organize edilen taziye törenine, Ürdünlü birçok hattat, yazar ve akademisyenin yanı sıra bu ülkede yaşayan Türkler de katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi'ndeki deftere imza atan Ürdünlüler, 24 Şubat'ta vefat eden hattat Çelebi'nin Arap dünyasındaki sanat camiası ile güçlü ilişkiler geliştirdiğine dikkati çekti.

Defteri imzalayanlardan hattat Prof. Dr. Nassar Mansur, AA muhabirine, hat alanında Çelebi'den 2003 yılında icazet aldığını belirtti.

Hattat Çelebi'den icazetli ilk Ürdünlü hattat olduğunu dile getiren Mansur, "Üstat Hasan Çelebi ile 1985'te tanıştım. Burada Amman'da sergi açmıştı ve çok güzel bir sergiydi. O zaman gençtik ve hat sanatının çok değerli bir üstadı ve Hamid Aytaç'ın öğrencisi ile tanışıyorduk. Bu bizim için büyük bir şerefti ve bu üstat Çelebi ile tanışmamız için büyük bir fırsattı." ifadelerini kullandı.

Çelebi'den 1997'de hat dersleri almaya başladığını kaydeden Mansur, "Üstat Çelebi'nin hat sanatı konusunda hepimizin üzerinde büyük emekleri var, nesillere ders verdi. Çin'den Japonya'ya, ABD'ye, Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'ya kadar Arap dünyasında ve dünya genelinde çok sayıda öğrenci yetiştirdi." dedi.

Mansur, yüzlerce öğrencisi olan Çelebi'nin, bu dönemde Arap hat sanatını öğrenen herkesin üzerinde çok büyük hakkı bulunduğunu vurguladı.

YEE Amman Koordinatörü Ensar Fırat ise büyük üstat Hasan Çelebi için taziye defteri açtıklarını belirterek, "Ürdün'de, tıpkı Arap ve İslam dünyasının birçok yerinde olduğu gibi büyük üstadımızın çok sayıda öğrencisi ve seveni var. Biz de enstitü olarak burada sevenlerini ağırladık ve taziye dileklerini kabul etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

-HASAN ÇELEBİ KİMDİR?

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnci köyünde 1937 yılında dünyaya gelen hat sanatının büyük ustası Hasan Çelebi, 24 yaşında başladığı hat sanatında kendisini geliştirmek için dönemin en ünlü ustalarından dersler aldı.

Hattat Hamid Aytaç'tan sülüs-nesih, Kemal Batanay'dan Ta'lik-rik'a meşk edip icazet alan Hasan Çelebi'nin ustalığı, cami yazıları, özel hat koleksiyonu ve sergileri ile ülke sınırlarını aştı.

Dünyanın farklı coğrafyalarında 100'e yakın icazetli talebesi bulunan Hasan Çelebi, Hamid Aytaç'tan sonra en çok öğrenci yetiştiren hat ustası oldu.