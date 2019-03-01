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Hattın izinde bir ömür

4. Arapça Kitap ve Kültür Günleri kapsamında “Hattın İzinde Bir Ömür” belgeselinin özel gösterimi hattat Hasan Çelebi’nin katılımıyla gerçekleşti.

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Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte, ömrünü hat sanatını yaşatarak gelecek nesillere aktarmak için harcayan Hasan Çelebi’nin hayatını konu alan “Hattın İzinde Bir Ömür” belgeselinin özel bölümü gösterildi. Çelebi, hat sanatının gündeme gelmesinin kendisini sevindirdiğini belirterek, “Nefsi bir şey arzu etmiyorum ama kültürel değerlerimizi halka tanıtmak bakımından bize bir vazife düşüyor da yapıyorsak memnum olurum. Filmi hazırlayan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi. Hasan Çelebi, filmin 5 sene önce çekilmeye başladığına dikkati çekerek, belgeselin 13 bölüm olarak hazırlandığını, ilerleyen zamanlarda Çamlıca Camii’nin yazıları hakkında da bir bölüm eklenebileceğini söyledi. Hat sanatının geleceğinden ümitli olduğunu aktaran Çelebi, “Bu işi icra edenlere ihtiyaç olduğu kadar, icra edenlerin çalışmalarını değerlendirmeye de ihtiyaç var. Daha önceden Türkiye’de bu sanatlar çok fazla revaçta değildi. Hamd olsun 30 sene içinde yetişen nesil bunu hissetti. Yabancıların portrelerini evlerine asacaklarına bizim hattatların yazılarını asıyorlar.” ifadelerini kullandı.      

 

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