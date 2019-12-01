Hazar Ergüçlü’nün BBC dizisi başladı

Konuk oyuncu olduğu BBC dizinde etnik kıyafetleriyle yer alan Ergüçlü, çekimler için aylar önce İspanya’nın Mayorka adasına gitmişti. BBC’de geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başlayan dizide Hazar Ergüçlü’nün sahneleri “Number One Fan” adlı dördüncü bölümde ekrana gelecek. Elen Rhys ve Julian Looman’in başrolde olduğu 10 bölümlük polisiye dizide Alman ve İngiliz iki dedektif İspanyol adasındaki gizemli cinayetleri çözmeye çalışıyorlar. Hazar Ergüçlü’nün Çağatay Ulusoy ile başrolleri paylaştığı “Hakan: Muhafız” dizisinin üçüncü sezonu da önümüzdeki aylarda yayınlanacak.