Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı

Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü üzerine Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılan açılış programında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Hazreti Mevlana'yı yeniden anlamak ve anlatmak için vuslatın 750. yıl dönümünde kıymetli bir fırsat elde edildiğini söyledi.



Hazreti Mevlana'nın, ilham-ı ilahi ile kaleme aldığı, kendine has dilinden süzülen mefhum, değer ve çağrışımlarla ifadesini bulan hikmetli sözlerinin, bugün insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu evrensel meziyet ve faziletlere işaret ettiğini belirten Belviranlı, "İlke ve değerleri, musikisi ve benzersiz sema kültürü ile Mevlevilik, tüm insanlığı aydınlatan bir düşünce ve yaşam biçimi olarak var olacaktır." dedi.

Belviranlı, semanın her şeyden önce bir zikir olduğunu, ibadetlerin de en kıymetlisi olduğunu anlattı.

Semanın, Mevlevilik yolunda Allah'a ulaşmak maksadıyla yapılan bir ibadet olduğunu vurgulayan Belviranlı, şunları kaydetti:

"Semazenler sema ederken Allah'ı düşünerek, ma-siva'yı terk ederek kalplerinin etrafında sema ederler. Mevlevi sema mukabelesi, Hazreti Mevlana'nın bıraktığı en mukaddes mirastır. Mevlevi sema törenlerinin, dünya ölçeğinde tanınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, birçok çalışma gerçekleştirdik. Yedi iklim dört bucakta ilim, irfan, fen, sanat ve felsefe ile hükümran olan atalarımızın manevi huzurunda, siz değerli Hazreti Mevlana aşıklarını hürmetle selamlıyor, vuslatın 750. yıl dönümünün, tüm insanlığın refahı ve huzuruna anahtar olacak değerleri yeniden hatırlamak üzere bir vesile olmasını temenni ediyorum."

Konya Valisi Vahdettin Özkan da Hazreti Mevlana'nın oluşturduğu geleneğin Türk irfan hayatını besleyen önemli kaynaklardan biri olduğunu belirtti.

Bu kaynağın, Anadolu'dan Rumeli'ye, manevi bir silsileyle ulaştığını ifade eden Özkan, "Hazreti Pir, bütün insanlığı kucaklamış, bütün insanlık tarafından derin bir teveccühle karşılanmıştır. Eserleriyle çokluk içinde birliği, birlik içinde de çokluğu görmeyi, sanattan sanatkarı göstermeyi sağlamaktadır." diye konuştu.

Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 2023 Mevlana Yılı'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü'nde, barış ve kardeşliğin yeniden vücut bulmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş da günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yaptı.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, sanatçı Ahmet Özhan tasavvuf müziği konseri verdi.

Sema ayinişerifi sırasında, kentte geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren gönüllü semazenlerden 14 yaşındaki Emir Kağan Bektaş'ın başına giydiği sikke, postuna bırakıldı.

Programa Hazreti Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan programda, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen Mevlana Şiirleri Beste Yarışması'nda dereceye girenlere de ödülleri verildi.