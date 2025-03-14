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Kültür Sanat

''Helvacı kilimi'' coğrafi işaretle resmen tescillendi

İzmir'in Aliağa ilçesinde asırlardır dokunan Helvacı kilimi, Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) marka tescili aldı.

AA14 Mart 2025 Cuma 09:05 - Güncelleme:
''Helvacı kilimi'' coğrafi işaretle resmen tescillendi
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Aliağa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye yetkilileri, Helvacı Mahallesi ve etrafında asırlardır dokunan kilimin aslına uygun korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla TÜRKPATENT'e başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren kurum, Helvacı kilimini coğrafi işaretle tescilledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Helvacı kiliminin tarih boyunca süregelen kendine özgü yapısının bulunduğunu belirtti.

Helvacı kiliminin, Aliağa ve çevresinde binlerce yıllık Türk kültürünün önemli dokuma türü olduğunu bildiren Acar, "Kullanılan malzeme, teknik, renk, motif, desen ve tür özellikleriyle özgün yöresel vasıflar taşıyan kilimin coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilmesi bizi çok mutlu etti. Doğadaki bitkilerden elde edilen kök boyalarla el yapımı olarak dokunan Helvacı kilimindeki motifler Türk kültürünün binlerce yıllık yolculuğuna dair derin anlamlar taşıyor." ifadesini kullandı.

Helvacı Mahallesi ve çevresinde yetiştirilen koyunun yünü organik şekilde renklendirilerek elde edilen ipliğin kullanıldığı kilim, dik tezgahlarda bezayağı tekniğiyle üretiliyor.

  • Helvacı Kilimi
  • Aliağa
  • Marka Tescili

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