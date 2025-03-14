''Helvacı kilimi'' coğrafi işaretle resmen tescillendi

Aliağa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye yetkilileri, Helvacı Mahallesi ve etrafında asırlardır dokunan kilimin aslına uygun korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla TÜRKPATENT'e başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren kurum, Helvacı kilimini coğrafi işaretle tescilledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Helvacı kiliminin tarih boyunca süregelen kendine özgü yapısının bulunduğunu belirtti.

Helvacı kiliminin, Aliağa ve çevresinde binlerce yıllık Türk kültürünün önemli dokuma türü olduğunu bildiren Acar, "Kullanılan malzeme, teknik, renk, motif, desen ve tür özellikleriyle özgün yöresel vasıflar taşıyan kilimin coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilmesi bizi çok mutlu etti. Doğadaki bitkilerden elde edilen kök boyalarla el yapımı olarak dokunan Helvacı kilimindeki motifler Türk kültürünün binlerce yıllık yolculuğuna dair derin anlamlar taşıyor." ifadesini kullandı.

Helvacı Mahallesi ve çevresinde yetiştirilen koyunun yünü organik şekilde renklendirilerek elde edilen ipliğin kullanıldığı kilim, dik tezgahlarda bezayağı tekniğiyle üretiliyor.